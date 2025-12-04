Total War: Medieval 3 oficjalnie zapowiedziany. Pierwszy zwiastun i szczegóły strategii

Creative Assembly zapowiedziało, że przyszłość serii Total War, to Medieval 3.
Fani strategicznego cyklu Total War długo czekali na powrót do średniowiecza. Ostatnia odsłona o tym tytule zadebiutowała w 2006 roku, a od tamtej pory społeczność regularnie dopytywała o kontynuację. Teraz studio Creative Assembly potwierdziło, że Total War: Medieval 3 znajduje się na bardzo wczesnym etapie prac. Zapowiedzi towarzyszą nowy wpis na oficjalnym blogu serii oraz pierwszy zwiastun z prawdziwymi aktorami.
Total War: Medieval 3 – zapowiedziano nową odsłonę serii od Creative Assembly
Reżyser gry, Pawel Wojs, podzielił się w oficjalnym ogłoszeniu wstępną wizją kierunku, w jakim zmierza produkcja. Twórca, związany z marką od blisko dwóch dekad, tłumaczy, że zespół chce stworzyć największy strategiczny sandbox w realiach średniowiecza. Celem jest zaoferowanie graczom pełnej swobody w kształtowaniu przebiegu wydarzeń oraz tworzeniu własnych alternatywnych wersji historii.
Chcemy, aby Medieval 3 było sandboxem osadzonym w średniowiecznym świecie oraz aby stało się ostateczną grą z pytaniem a co by było gdyby, w której można zmieniać bieg dziejów.
Zespół podkreśla, że autentyczność historyczna ma odgrywać kluczową rolę w odbiorze gry. Świat ma reagować na działania gracza w sposób spójny i logiczny, co według twórców pozwoli jeszcze głębiej zanurzyć się w okresie, który od lat fascynuje fanów gatunku.
Świat powinien odpowiadać w sposób, który będzie naprawdę wiarygodny.
GramTV przedstawia:
Produkcja znajduje się obecnie na etapie wczesnej preprodukcji. Oznacza to, że do premiery wciąż daleko, a twórcy dopiero pracują nad koncepcją strategii. Nadchodząca odsłona ma jednak korzystać z nowej wersji technologii studia, określanej jako Warxore. To rozwinięcie ich dotychczasowego silnika, które zapewnia ulepszone narzędzia do animacji, renderowania oraz budowania kampanii.
Warxore oferuje nam zestaw nowych i udoskonalonych narzędzi od systemu animacji po renderer i elementy kampanii, co pozwoli ożywić średniowiecze w sposób, jakiego wcześniej nie byliśmy w stanie osiągnąć.
Creative Assembly zapowiada, że kolejne informacje o Total War: Medieval 3 pojawią się, gdy produkcja będzie w bardziej zaawansowanym stadium produkcji. Fani serii muszą więc uzbroić się w cierpliwość.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!