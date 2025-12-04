Total War: Medieval 3 oficjalnie zapowiedziany. Pierwszy zwiastun i szczegóły strategii

Fani strategicznego cyklu Total War długo czekali na powrót do średniowiecza. Ostatnia odsłona o tym tytule zadebiutowała w 2006 roku, a od tamtej pory społeczność regularnie dopytywała o kontynuację. Teraz studio Creative Assembly potwierdziło, że Total War: Medieval 3 znajduje się na bardzo wczesnym etapie prac. Zapowiedzi towarzyszą nowy wpis na oficjalnym blogu serii oraz pierwszy zwiastun z prawdziwymi aktorami.

Total War: Medieval 3 – zapowiedziano nową odsłonę serii od Creative Assembly

Reżyser gry, Pawel Wojs, podzielił się w oficjalnym ogłoszeniu wstępną wizją kierunku, w jakim zmierza produkcja. Twórca, związany z marką od blisko dwóch dekad, tłumaczy, że zespół chce stworzyć największy strategiczny sandbox w realiach średniowiecza. Celem jest zaoferowanie graczom pełnej swobody w kształtowaniu przebiegu wydarzeń oraz tworzeniu własnych alternatywnych wersji historii.