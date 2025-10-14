Nowe RPG dla fanów Wiedźmina 3 i Gothica do sprawdzenia za darmo. Ujawniono datę premiery Of Ash and Steel

Steam Next Fest już wystartował, a gracze mogą ograć wiele interesujących tytułów, w tym Of Ash and Steel.
Studio Fire & Frost oraz wydawca tinyBuild ogłosili oficjalną datę premiery swojego nowego RPG w stylu klasycznych gier fantasy, przypominających Wiedźmina 3 oraz serię Gothic. Of Ash and Steel trafi na PC poprzez platformy Steam i GOG już 6 listopada tego roku. Z okazji ogłoszenia twórcy udostępnili również świeże demo w ramach Steam Next Fest, które pozwala poznać początek przygody i sprawdzić kluczowe elementy rozgrywki.
Of Ash and Steel – data premiery i demo gry na Steam
W grze wcielimy się w Tristiana, kartografa, który wbrew własnym planom zostaje wciągnięty w świat niebezpiecznych wypraw. Akcja toczy się na wyspie Grayshaft, a gracze będą musieli polegać na własnej ciekawości i obserwacji świata zamiast podążać za oczywistymi znacznikami zadań. Demo pozwala swobodnie eksplorować pierwszą lokację, podejmować się misji pobocznych i rozwijać umiejętności postaci.
Wersja demonstracyjna zawiera także tryb Arena Master Mode. To specjalne wyzwanie dla bardziej doświadczonych graczy, którzy mogą przetestować swoje umiejętności w serii szybkich starć. Zwycięstwa nagradzane są złotem, punktami doświadczenia i sławą, co pozwala na dalszy rozwój postaci. Arena umożliwia zdobycie lepszego ekwipunku i opanowanie nowych technik walki.
System walki w Of Ash and Steel pozwala eksperymentować z różnymi stylami. Gracze mogą korzystać z ciężkich broni dwuręcznych, lekkich i szybkich rapierów lub bardziej zrównoważonych narzędzi, takich jak buzdygany. Różnorodne podejścia do starć zachęcają do łączenia stylów i budowania własnej strategii.
Wcześniejsza wersja testowa gry spotkała się z mieszanym odbiorem, ale gracze zauważyli potencjał w niektórych mechanikach. Twórcy zapowiadają, że od tamtej pory wprowadzono wiele poprawek i zmian w rozgrywce.
