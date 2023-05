Diablo IV zachwyca w pierwszych recenzjach. Blizzard znowu w najwyższej formie

Najwięcej pochwał otrzymuje system walki, który zachwyca możliwościami, ale również będąc bardziej wymagający, więc gracze muszą przygotować się na większe skupienie na polu bitwy, niż w poprzednich odsłonach serii. Również powrót do mroczniejszej atmosfery rodem z pierwszych dwóch odsłon Diablo przypadło do gustu wielu krytykom. Pięć dopracowanych i różnorodnych klas, a także emocjonujące starcia z bossami i ogromny świat wypełniony najróżniejszymi aktywnościami i ściśle określony endgame wymieniane są wśród plusów produkcji. Także oprawa wizualna oraz dźwiękowa zostały pochwalona w wielu recenzjach.

Nieco mniej entuzjazmu zbudziła historia, która jednych zachwyciła, żeby inni recenzenci na nią narzekali. Niektórzy twierdzą, że opowieść zaczyna angażować dopiero od połowy fabuły. Jednym z większych zarzutów jest również powtarzalność, która wkrada się po pewnym czasie. Chociaż świat jest rozległy i wiele rzeczy jest w nim do roboty, to nie każdemu spodoba się w kółko wykonywanie tych samych kilku czynności. Recenzenci narzekają także na kiepski tutorial, jak również na konieczność bycia zawsze online, przez co w dniu premiery serwery mogą w pewnych momentach nie wytrzymać wysokiego zainteresowania graczy. Wiąże się to również z brakiem możliwości grania, gdyby w przyszłości serwery przestały działać.