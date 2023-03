Diablo IV na nowym zwiastunie. Blizzard zaprasza graczy na otwarte testy beta

Pierwsza faza bety Diablo IV dobiegła wczoraj końca. Podczas wspomnianych testów gracze musieli stawić czoła długim kolejkom oraz różnego rodzaju błędom technicznym. Blizzard na bieżąco przygotowywał jednak stosowne poprawki, a Rod Fergusson – menedżer marki Diablo – zapewnił, że zaprocentują one w najbliższy weekend. Już za kilka dni ruszą bowiem otwarte beta testy Diablo IV, o czym przypomina nam nowy zwiastun gry.

Blizzard przypomina o otwartych testach beta Diablo IV

Otwarta beta Diablo 4 rozpocznie się już w ten piątek – 24 marca – o 17:00 czasu polskiego. Możliwość przetestowania nadchodzącej odsłony serii Diablo otrzymają wszyscy użytkownicy komputerów osobistych oraz konsol PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Testy zakończą się natomiast w poniedziałek – 27 marca – o 21:00 czasu polskiego.



Warto również pamiętać, że podczas otwartej bety Diablo IV gracze otrzymają dostęp do pięciu klas postaci. Oprócz barbarzyńców, łotrów oraz czarodziejów – którzy byli dostępni w miniony weekend – użytkownicy będą mieli okazję wcielić się w nekromantów oraz druidów. Tymczasem rzućcie okiem na zwiastun i dajcie znać, czy zamierzacie wziąć w kolejnych testach nowego Diablo.



Na koniec przypomnijmy, że Diablo IV zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 6 czerwca. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przeprowadzonych w miniony weekend testów: Diablo IV – już graliśmy. Kolejka do piekła.