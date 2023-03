Deweloperzy z Arkane Studios są „bardzo dumni” z braku mikropłatności w Redfall

Mamy plany dotyczące dodatkowych broni, kostiumów, potworów, postaci i innych rzeczy, o których nie możemy teraz mówić. Mamy mocny rok aktualizacji i wszystko będzie częścią podstawowej gry lub będzie dostępne w ramach DLC. Staramy się, by było to jak najbardziej sprawiedliwe w stosunku do graczy – informuje Smith.