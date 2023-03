Redfall jednak nie będzie wymagać stałego połączenia z siecią? Są na to szanse

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć fabularny zwiastun Redfall. Nieco wcześniej – bo już na początku lutego – zapowiedziano natomiast, że nadchodząca produkcja Arkane Studios będzie wymagać stałego połączenia z Internetem, nawet podczas zabawy w trybie solo. Informacja ta – jak można się było spodziewać – nie przypadła do gustu sporej części graczy. Okazuje się jednak, że deweloperzy pracują nad rozwiązaniem, które pozwoli uruchomić grę bez konieczności łączenia się z siecią.

Redfall być może nie będzie wymagać stałego połączenia z siecią w trybie solo

Harvey Smith – reżyser gry – poinformował w rozmowie z redakcją Eurogamer, że deweloperzy są świadomi opinii graczy na temat konieczności stałego połączenia z Internetem w Redfall. Dlatego też twórcy już jakiś czas temu zaczęli prace nad systemem, który pozwoli użytkownikom na rozgrywkę w trybie offline.



Smith podkreślił, że do osiągnięcia celu niezbędne jest wprowadzenie zmian w systemie zapisu gry, a także przyjrzenie się kilku innym kwestiom technicznym. Reżyser zapewnił jednak, że deweloperzy pracują nad „rozwiązaniem problemu”, ale w tym momencie nie jest w stanie niczego obiecać. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak trzymać kciuki, by twórcom udało się znaleźć sposób, który pozwoli graczom cieszyć się Redfall bez konieczności połączenia z siecią.



Na koniec przypomnijmy, że Redfall zmierza na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 2 maja bieżącego roku. Warto również pamiętać, że nowa produkcja studia Arkane w dniu swojej premiery trafi również do usługi Xbox Game Pass.