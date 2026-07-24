Problemy ze startem wczesnego dostępu do Halo: Campaign Evolved. Twórcy badają zgłoszenia graczy

Wczesny dostęp do Halo: Campaign Evolved nie rozpoczął się bez komplikacji. Część graczy, którzy kupili Premium Edition lub wykupili płatne rozszerzenie zapewniające wcześniejszy dostęp, zgłasza problemy z uruchomieniem gry. Studio potwierdziło, że analizuje sytuację.

Halo: Campaign Evolved – problemy z early access

Zgodnie z licznymi relacjami użytkowników, po uruchomieniu gry wyświetlany jest komunikat informujący, że tytuł będzie dostępny dopiero w dniu oficjalnej premiery – 28 lipca. Oznacza to, że część osób nie może skorzystać z pięciodniowego okresu wcześniejszego dostępu, który był jedną z głównych zalet droższej edycji gry. Problem budzi spore niezadowolenie, zwłaszcza że dostęp do Early Access wymaga dopłaty około 20 dolarów w przypadku użytkowników Game Pass lub zakupu Premium Edition.