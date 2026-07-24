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Problemy ze startem wczesnego dostępu do Halo: Campaign Evolved. Twórcy badają zgłoszenia graczy

Mikołaj Berlik
2026/07/24 10:00
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Przedpremierowe wydarzenie nie poszło zgodnie z planem.

Wczesny dostęp do Halo: Campaign Evolved nie rozpoczął się bez komplikacji. Część graczy, którzy kupili Premium Edition lub wykupili płatne rozszerzenie zapewniające wcześniejszy dostęp, zgłasza problemy z uruchomieniem gry. Studio potwierdziło, że analizuje sytuację.

Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved

Halo: Campaign Evolved – problemy z early access

Zgodnie z licznymi relacjami użytkowników, po uruchomieniu gry wyświetlany jest komunikat informujący, że tytuł będzie dostępny dopiero w dniu oficjalnej premiery – 28 lipca. Oznacza to, że część osób nie może skorzystać z pięciodniowego okresu wcześniejszego dostępu, który był jedną z głównych zalet droższej edycji gry. Problem budzi spore niezadowolenie, zwłaszcza że dostęp do Early Access wymaga dopłaty około 20 dolarów w przypadku użytkowników Game Pass lub zakupu Premium Edition.

Zespół Halo Support potwierdził, że zna problem i prowadzi jego analizę. Graczom korzystającym ze Steama zalecane jest całkowite zamknięcie klienta platformy, ponowne jego uruchomienie i ponowne włączenie gry. W niektórych przypadkach takie działanie ma przywrócić dostęp do Early Access.

Posiadacze wersji na Xbox Series X|S oraz PlayStation 5 powinni natomiast poczekać na oficjalną poprawkę, ponieważ obecnie nie udostępniono dla nich żadnego obejścia problemu.

GramTV przedstawia:

Halo: Campaign Evolved to wierna, a jednocześnie unowocześniona wersja kampanii z gry Halo: Combat Evolved. Przeżyj oryginalną fabułę w nowej odsłonie z grafiką w wysokiej rozdzielczości, zaktualizowanymi sekwencjami filmowymi, udoskonalonym sterowaniem oraz zupełnie nową przygodą składającą się z trzech misji, w której występują Master Chief i sierżant Johnson. Bogatszy arsenał broni, pojazdów i przeciwników oraz modyfikujące rozgrywkę „Skulls” – opcjonalne modyfikatory, które zmieniają walkę w zabawny i wymagający sposób – zapewniają nowe taktyki i nieograniczoną powtarzalność rozgrywki.

Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, Halo: Campaign Evolved zadebiutuje 28 lipca na PC, Xbox Series X|S oraz PlayStation 5. Do tego czasu twórcy chcą rozwiązać problemy z dostępem, aby wszyscy właściciele Premium Edition mogli skorzystać z obiecanego wcześniejszego startu.

Źródło:https://gamingbolt.com/halo-campaign-evolveds-early-access-runs-into-issues-support-reportedly-investigating

Tagi:

News
PC
strzelanka
Halo
PlayStation 5
Xbox Series X
problemy techniczne
Xbox Series S
problemy
Halo: Campaign Evolved
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
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