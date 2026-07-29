Twórcy The Relic: First Guardian postarają się dla konsolowców. Szczegóły wersji PS5 poznamy tuż przed premierą

Premiera The Relic: First Guardian zbliża się wielkimi krokami, a studio Project Cloud Games zdradziło nieco więcej informacji na temat priorytetów technicznych gry. Deweloperzy zapewniają, że najważniejszym celem jest zapewnienie płynnej rozgrywki na wszystkich platformach, choć szczegóły dotyczące wydajności na PlayStation 5 wciąż pozostają tajemnicą.

The Relic: First Guardian – stabilność ponad wszystko

W rozmowie z Insider Gaming twórcy podkreślili, że jako niewielkie studio pracujące nad swoim debiutanckim projektem musieli odpowiednio ustalić priorytety. Zamiast oferować jak największą liczbę funkcji, zespół skupił się na tym, co jego zdaniem jest najważniejsze w grze akcji RPG – klimacie świata, satysfakcjonującym systemie walki oraz stabilnym działaniu. Deweloperzy zaznaczyli również, że przygotowywane wersje na Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2 nie będą jedynie uproszczonymi portami. Ich celem jest zachowanie atmosfery i charakteru rozgrywki przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnej wydajności na konsolach.