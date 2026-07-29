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Twórcy The Relic: First Guardian postarają się dla konsolowców. Szczegóły wersji PS5 poznamy tuż przed premierą

Mikołaj Berlik
2026/07/29 11:00
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Nowe informacje o RPG-u z elementami soulslike’a.

Premiera The Relic: First Guardian zbliża się wielkimi krokami, a studio Project Cloud Games zdradziło nieco więcej informacji na temat priorytetów technicznych gry. Deweloperzy zapewniają, że najważniejszym celem jest zapewnienie płynnej rozgrywki na wszystkich platformach, choć szczegóły dotyczące wydajności na PlayStation 5 wciąż pozostają tajemnicą.

The Relic: First Guardian
The Relic: First Guardian

The Relic: First Guardian – stabilność ponad wszystko

W rozmowie z Insider Gaming twórcy podkreślili, że jako niewielkie studio pracujące nad swoim debiutanckim projektem musieli odpowiednio ustalić priorytety. Zamiast oferować jak największą liczbę funkcji, zespół skupił się na tym, co jego zdaniem jest najważniejsze w grze akcji RPG – klimacie świata, satysfakcjonującym systemie walki oraz stabilnym działaniu. Deweloperzy zaznaczyli również, że przygotowywane wersje na Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2 nie będą jedynie uproszczonymi portami. Ich celem jest zachowanie atmosfery i charakteru rozgrywki przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnej wydajności na konsolach.

Choć The Relic: First Guardian zadebiutuje już za kilka dni na PlayStation 5 i PC, studio wciąż nie ujawniło docelowej rozdzielczości ani liczby klatek na sekundę. Twórcy poinformowali, że wersje na PS5 oraz PS5 Pro znajdują się obecnie w końcowej fazie optymalizacji. Priorytetem pozostają stabilna płynność animacji i responsywność podczas walki. Dopiero po ukończeniu finalnego builda zostanie potwierdzone, czy gra zaoferuje osobne tryby Quality i Performance, a także jakie będą ich parametry.

GramTV przedstawia:

Brak tych informacji tuż przed premierą może skłonić część graczy do wstrzymania się z zakupem do momentu publikacji pierwszych testów wydajności.

Na ten moment The Relic: First Guardian trafi na PlayStation 5 oraz PC, natomiast wersje na Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2 pojawią się w późniejszym terminie. Studio zapewnia jednak, że pracuje nad tym, aby także na tych platformach gra oferowała stabilne działanie bez poświęcania klimatu i jakości systemu walki.

Źródło:https://gamingbolt.com/the-relic-first-guardian-team-focused-on-stable-console-experience-playstation-info-coming-soon

Tagi:

News
PC
PlayStation 5
Xbox
Xbox Series X
Xbox Series S
The Relic - The First Guardian
The Relic: The First Guardian
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112