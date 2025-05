Devil May Cry otrzyma remake? „Oczywiście, że chciałbym to zrobić” – mówi reżyser

Jeśli chodzi o remake Devil May Cry, to oczywiście, że chciałbym to zrobić. Zwykle nie wracam do własnych gier po premierze, a Devil May Cry nie jest wyjątkiem. Co jakiś czas trafiam jednak na klipy z rozgrywki i myślę: „Tak, to naprawdę wygląda, jak projekt gry sprzed 24 lat” – powiedział Kamiya.