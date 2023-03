Destiny 2: Upadek Światła rekordowo. Gracze wzięli się za walkę o Neomunę!

Jeśli w pierwszych godzinach po premierze dodatku Upadek Światła mieliście problemy z zalogowaniem się do Destiny 2, to znaczy, że coś się dzieje…

Zazwyczaj mówię tak, że jeśli gra z wieloletnim stażem ma problemy z serwerami chwilę po premierze nowej zawartości (dodatku, aktualizacji etc.), to znaczy, że zainteresowanie jest ogromne. Tak było również w przypadki premiery nowego dodatku do Destiny 2 – Upadek Światła, która to zmusiła serwery Bungie do nieco bardziej wytężonej pracy.

Destiny 2: Lightfall bije rekord na Steam ustanowiony w… 2019 roku.

Z jednej strony mówi się o tym, że w dniu premiery Destiny 2 zaliczyło jeden z najlepszych startów nowego dodatku na Steam. Ten gra zaliczyła w momencie premiery na platformie przy pojawieniu się dodatku Twierdza Cienia (eng. Shadowkeep). Wtedy również nastąpił rozbrat twórców z Activision Blizzard, a gra odnalazła swoją nową przystań na platformie prowadzonej przez Valve. Premiera dodatku Upadek Światła to również kolejny kamień miliowy na koncie Bungie i Destiny 2 – gra bowiem bez problemu przebiła barierę ponad 300 tysięcy grających graczy. Z kolei najnowsze dane mówią nawet o szczycie na poziomie prawie 317 tysięcy osób na Steam.

