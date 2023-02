Twórcy cheatów do Destiny 2 przegrali z Bungie i muszą zapłacić gigantyczną karę

Bungie bardzo poważnie podeszło do sprawy przeciwko AimJunkies. Autorzy cheatów do Destiny 2 przegrali proces, a w ramach odszkodowania muszą zapłacić firmie gigantyczną kwotę. Sąd potwierdził, że niedozwolona zawartość naruszyła prawa autorskie deweloperów i ukarał AimJunkies na kwotę blisko 4.4 milionów dolarów. Bungie zapowiedziało również sprawę przeciwko kolejnemu dostawcy cheatów.

Bungie walczy z cheatami do Destiny 2

Według zaprezentowanych informacji amerykański producent skierował do sądu pozew, w którym domaga się ukarania i rekompensaty od LaviCheats. Bungie chce otrzymać 2000 dolarów za każde pobranie cheata, co sumuje się do kwoty prawie 5.6 miliona dolarów.



Strzelanka autorstwa Bungie ciągle cieszy się ogromną popularnością, a już wkrótce do gry trafi kolejne duże rozszerzenie. Premiera Destiny 2: Lightfall zaplanowana została na 28 lutego.

