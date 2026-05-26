Sony nagle wyłączyło serwery kolejnej gry. To jeden z pierwszych exclusive’ów na PlayStation 5

Radosław Krajewski
2026/05/26 22:50
Ten tytuł doczekał się końca wsparcia od japońskiej firmy.

Sony oficjalnie potwierdziło zakończenie wsparcia dla Destruction AllStars, czyli jednej z pierwszych ekskluzywnych produkcji przygotowanych z myślą o PlayStation 5. Gra studia Lucid Games została usunięta ze sprzedaży, a sieciowe serwery odpowiedzialne za rozgrywkę multiplayer przestały działać.

Destruction AllStars – Sony wyłączyło serwery gry bez żadnego ostrzeżenia

Produkcja zadebiutowała 2 lutego 2021 roku i od początku miała być widowiskowym połączeniem samochodowej demolki oraz zręcznościowej akcji. Tytuł zebrał jednak mieszane oceny zarówno od graczy, jak i mediów branżowych.

W komunikacie skierowanym do użytkowników Sony Interactive Entertainment poinformowało, że poza zamknięciem serwerów usunięto również możliwość zakupu wirtualnej waluty wykorzystywanej w grze. Obecni posiadacze produkcji nadal mogą korzystać z części trybów dla jednego gracza, ale tylko do 25 listopada. Po tej dacie dostępny pozostanie wyłącznie Arcade Mode wraz z pojedynczymi wyzwaniami offline.

Firma zaznaczyła również, że wygaszenie usług sieciowych może wpłynąć na działanie gry oraz ogólne doświadczenie użytkowników:

Z powodu trwających problemów technicznych usługi multiplayer dla Destruction AllStars na konsolach PlayStation 5 pozostaną wyłączone i nie są już dostępne. Doceniamy wsparcie oraz entuzjazm społeczności Destruction AllStars.

Warto przypomnieć, że Destruction AllStars pierwotnie miało być pełnoprawnym tytułem startowym PS5 sprzedawanym za 70 dolarów. Ostatecznie premiera została opóźniona, a Sony zdecydowało się udostępnić grę w ramach abonamentu PlayStation Plus bez dodatkowych opłat przez pierwsze dwa miesiące po debiucie. Dopiero później produkcja trafiła do regularnej sprzedaży w cenie 19,99 dolarów.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/playstation-confirms-shutdown-of-early-ps5-exclusive/

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

