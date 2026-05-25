Wielu twórców Destiny 2 o zakończeniu wsparcia miało dowiedzieć się... w dniu ogłoszenia

Maciej Petryszyn
2026/05/25 21:00
Niedawno na fanów Destiny 2 jak grom z jasnego nieba spadła porażająca informacja. Deweloperzy kończą rozwój gry.

Tak więc Bungie porzuciło swój ostatni hit. Jak się jednak okazuje, informacja ta zaskoczyła nie tylko graczy.

Deweloperzy Bungie zaskoczeni przez kierownictwo?

Jak podaje Forbes, już na początku roku kierownictwo Bungie miało podjąć ważne decyzje w kwestii Destiny 2. To wtedy uznano, iż przyszedł moment, by zarzucić prace nad dużymi aktualizacjami oraz dodatkami do wydanej jeszcze w 2017 roku gry. Kłopot w tym, że bynajmniej nie poinformowano o tym pracujących w studiu deweloperów, którzy nadal pracowali nad nową zawartością. Co więcej, według wspomnianego źródła większość osób tworzących drugie Destiny o tym, iż tytuł jest porzucany, nie wiedziała aż do momentu oficjalnego ogłoszenia tego faktu. Ale to nie koniec doniesień, które brzmią niezbyt korzystnie dla szefostwa ekipy.

Otóż niektórzy z deweloperów byli świadomi tego, co się święci. Jedni bowiem pracowali nad ostatnią, zaplanowaną na czerwiec aktualizacją, inni zaś już wcześniej zostali przeniesieni, by pracować nad Marathonem. I to właśnie te świadome osoby miały, jak twierdzi Forbes, wręcz błagać kierownictwo firmy o to, by ogłosiły swoją decyzję większej liczby pracowników. Z jednej strony po to, by ci, którzy niczego się nie spodziewali, wiedzieli, co może ich czekać. Z drugiej zaś po to, by ci, którzy już mieli tę wiedzę, nie musieli czuć się odizolowani od swoich dotychczasowych kolegów.

Co ciekawe, wiele wskazuje, iż na razie o Destiny 3 nie ma mowy, a wpływ na ten stan rzeczy mają mieć m.in. finanse. Wydaje się jednak, że gracze woleliby, by Bungie i Sony przerzucili finansowanie np. z niespełniającego oczekiwań Marathonu. Dość powiedzieć, że petycję o stworzenie trzeciego Destiny podpisało więcej osób niż… wynosi szacowany peak graczy w wydanym w tym roku extraction shooterze.

Źródło:https://www.rockpapershotgun.com/most-of-bungies-staff-were-reportedly-unaware-of-the-decision-to-end-active-development-on-destiny-2-until-it-went-public

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

