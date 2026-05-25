Wielu twórców Destiny 2 o zakończeniu wsparcia miało dowiedzieć się... w dniu ogłoszenia

Tak więc Bungie porzuciło swój ostatni hit. Jak się jednak okazuje, informacja ta zaskoczyła nie tylko graczy.

Deweloperzy Bungie zaskoczeni przez kierownictwo?

Jak podaje Forbes, już na początku roku kierownictwo Bungie miało podjąć ważne decyzje w kwestii Destiny 2. To wtedy uznano, iż przyszedł moment, by zarzucić prace nad dużymi aktualizacjami oraz dodatkami do wydanej jeszcze w 2017 roku gry. Kłopot w tym, że bynajmniej nie poinformowano o tym pracujących w studiu deweloperów, którzy nadal pracowali nad nową zawartością. Co więcej, według wspomnianego źródła większość osób tworzących drugie Destiny o tym, iż tytuł jest porzucany, nie wiedziała aż do momentu oficjalnego ogłoszenia tego faktu. Ale to nie koniec doniesień, które brzmią niezbyt korzystnie dla szefostwa ekipy.