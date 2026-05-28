To najlepszy serial science fiction od Netflixa w historii. Widzowie przypomnieli sobie o nim po zakończeniu Stranger Things

Radosław Krajewski
2026/05/28 11:00
Widzowie pokochali tę produkcję.

Netflix ma w swoim katalogu wiele głośnych seriali science fiction, ale zdaniem części widzów i krytyków to właśnie niemiecki Dark zasługuje na miano najlepszego przedstawiciela gatunku w historii platformy. Produkcja często określana jest mianem połączenia Stranger Things oraz Twin Peaks, a jej największym atutem ma być dopracowana, zamknięta historia z satysfakcjonującym finałem.

Dark
Dark – widzowie porównali finał serialu do Stranger Things

Twin Peaks autorstwa Davida Lyncha i Marka Frosta do dziś uchodzi za jeden z najbardziej wpływowych seriali w historii telewizji. Połączenie kryminału, psychologicznego horroru i surrealistycznych motywów science fiction inspirowało później takie produkcje jak Zagubieni, Buffy: Postrach wampirów, Z Archiwum X czy Słodkie kłamstewka. Nic więc dziwnego, że porównanie jakiegokolwiek serialu do Twin Peaks stawia przed twórcami bardzo wysoką poprzeczkę.

Dark rozpoczyna się od zaginięcia dziecka w niewielkim niemieckim miasteczku Winden. To wydarzenie uruchamia serię tajemnic i sekretów skrywanych przez lokalną społeczność. W podobny sposób rozwijały się historie znane ze Stranger Things oraz Twin Peaks, gdzie centralnym punktem opowieści również było zniknięcie młodej osoby. W przypadku Dark ogromne znaczenie zyskuje jednak tajemnicza jaskinia znajdująca się w pobliżu miasta.

Wraz z rozwojem fabuły cztery powiązane ze sobą rodziny zaczynają odkrywać sekrety związane z podróżami w czasie. Serial szybko pokazuje, że nie będzie lekką i przygodową historią w stylu późniejszych sezonów Stranger Things. Produkcja Netflixa stawia na znacznie bardziej ponury klimat, tragedie bohaterów i wielowarstwową narrację.

Jednocześnie twórcy Dark od początku mieli jasno określony plan na całą historię. Serial zakończył się po trzech sezonach i domknął praktycznie wszystkie najważniejsze wątki. W opinii wielu widzów to właśnie finał jest jednym z największych sukcesów produkcji. Dla porównania Stranger Things było początkowo planowane jako zamknięty miniserial, a ogromna popularność wymusiła dalsze rozwijanie historii Hawkins bez wcześniej przygotowanego wielkiego planu fabularnego.

Wielu fanów zwraca uwagę, że niemiecki serial skutecznie połączył tajemniczy klimat małego miasteczka z ambitną opowieścią science fiction i rozbudowaną historią rodzinną. To właśnie dlatego Dark coraz częściej wymieniane jest jako jedna z najlepszych produkcji Netflixa i wzór dla seriali, które chcą opowiadać skomplikowane historie bez pozostawiania widzów z niedosytem po finale.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/feature/netflixs-best-ever-sci-fi-show-is-like-stranger-things-meets-twin-peaks-it-has-a-perfect-ending/

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

34all
Gramowicz
Dzisiaj 12:17

ale tu jest nostalgicznie, w kółko przypominanie o starych filmach i serialach.




