Gracze oburzeni utratą ważnej funkcji PlayStation 5. Są przekonani, że tak Sony chce wymusić przejście na cyfrową dystrybucję

Okazuje się jednak, że to błąd najnowszej aktualizacji konsoli.

Sony po raz kolejny znalazło się w ogniu krytyki ze strony społeczności PlayStation. Tym razem problem dotyczy znikającego licznika czasu spędzonego na grach uruchamianych z fizycznych płyt. Wielu użytkowników PS5 zauważa, że przy produkcjach pudełkowych statystyki na profilu ograniczają się wyłącznie do procentowego postępu ukończenia, podczas gdy gry zakupione cyfrowo wyświetlają pełny licznik godzin. Foto: grafika wygenerowana przez AI PlayStation 5 – gracze stracili czas gry w produkcjach, które posiadają w wersji fizycznej Sytuacja szybko nabrała rozgłosu, gdy zgłoszenie użytkownika M4XImizando zostało podchwycone przez kolejnych graczy, w tym polskich kolekcjonerów. W wielu przypadkach czas gry przy wersjach fizycznych całkowicie znika lub ulega resetowi. Wyjątkiem okazują się tytuły pudełkowe, do których dokupiono dodatki w PlayStation Store. Wtedy konsola ponownie pokazuje zarówno procent ukończenia, jak i przegrane godziny. Ta rozbieżność tylko pogłębia frustrację.

Problem pojawia się w momencie, gdy społeczność cały czad dyskutuje o niedawnym ogłoszeniu Sony, w którym potwierdzili rezygnację z płyt na konsolach PlayStation od 2028 roku. Coraz więcej graczy odbiera każdą usterkę związaną z płytami jako kolejny krok w kierunku w pełni cyfrowej dystrybucji. W efekcie nawet zwykły błąd techniczny jest traktowany z dużą nerwowością i podejrzliwością. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Według ustaleń użytkowników z Reddita usterka najprawdopodobniej wynika z wcześniejszych zmian wprowadzonych w systemie po incydentach z PlayStation Network, które dotyczyły bezpieczeństwa kont i błędnie wyświetlanych treści na profilach. Modyfikacje te miały wpływ na statystyki gier współdzielonych oraz uruchamianych z nośników fizycznych. Niestety najnowsza aktualizacja systemu PS5 w wersji 26.04-13.42.00 nie tylko nie rozwiązała problemu, ale w niektórych przypadkach pogorszyła sytuację. Po jej zainstalowaniu gry z płyt oraz tytuły uruchamiane z innych kont jeszcze częściej nie wyświetlają pełnych statystyk. Zdarzają się też przypadki, w których niezainstalowane produkcje w ogóle nie pojawiają się w kolekcji użytkownika. Chociaż część społeczności oskarża Sony o celowe działania mające zniechęcić do pudełek, na obecną chwilę więcej wskazuje na błąd techniczny niż świadomą politykę. Nie zmienia to jednak faktu, że dla kolekcjonerów, łowców platynowych trofeów i osób śledzących swoją historię z grami brak licznika godzin jest szczególnie dotkliwy.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.