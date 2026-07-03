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Sony mówi wprost: AI od lat pomaga tworzyć gry PlayStation

Maciej Petryszyn
2026/07/03 15:30
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Temat Sony pojawia się w medialnym przekazie z jednego powodu. Chodzi oczywiście o rezygnację z wydań pudełkowych.

Ale nie tylko to dzieje się w imperium japońskiego giganta. Niedawna sesja Q&A dała nowe spojrzenie na plany firmy związane ze sztuczną inteligencją.

PlayStation
PlayStation

AI od lat wspiera Sony w tworzeniu gier

Rzeczony panel pytań i odpowiedzi miał miejsce przy okazji niedawnego firmowego spotkania. Udział w nim wziął m.in. Hideaki Nishino, dyrektor generalny i prezes Sony Interactive Entertainment, który w pochlebnych słowach wypowiadał się na temat generatywnej sztucznej inteligencji, nazywając tę technologię długoterminową ekscytującą szansą. Jak się okazuje, już teraz AI pomaga pracownikom Sony poprawiać efektywność rozwoju w różnych dziedzinach oraz ulepszać doświadczenia graczy.

W późniejszej części sesji Q&A do Nishino dołączyli również dyrektor generalny ds. biznesu studyjnego Hermen Hulst oraz starsza wiceprezes ds. finansów i rozwoju korporacyjnego Lynn Azar. Wtedy też pojawiła się kwestia tego, jak Sony zamierza na polu AI odróżnić się od innych używających jej firm. Ponownie padły informacje o wzmacnianiu twórców, bo AI już oda lat ma być zakorzeniona w procesie deweloperskim. Według oficjeli Sony nie z uwagi lepszą efektywność kosztową, ale krótszy czas produkcji.

Jako kreatywna firma rozrywkowa traktujemy priorytetowo naszych twórców, a AI usprawnia ich pracę poprzez eliminowanie powtarzalnych zadań oraz umożliwianie szybszej iteracji i uzyskiwania wyższej jakości efektów, na przykład poprzez wykorzystanie syntetycznych zasobów, w tym syntetycznych głosów, jako wczesnych placeholderów. Chodzi tu w mniejszym stopniu o efektywność kosztową, a bardziej o poprawę jakości i szybkości rozwoju, co postrzegamy jako niezwykle cenne. Od wielu lat AI jest głęboko zakorzeniona w naszych procesach deweloperskich i coraz częściej widzimy jej wpływ na bardziej immersyjne wrażenia w grach, gdzie postacie i światy są ulepszane dzięki możliwościom sztucznej inteligencji.

Jednocześnie eksperymentujemy na bardziej fundamentalnym poziomie z mniejszymi inicjatywami typu “AI-first”, zachowując przy tym realistyczne podejście do krótkoterminowych zysków z efektywności. Te wysiłki pozwalają nam utrzymać się w awangardzie w miarę dalszego rozwoju AI, zarówno w procesach deweloperskich, jak i w kształtowaniu przyszłych doświadczeń graczy – stwierdzili przedstawiciele Sony Interactive Entertainment.

GramTV przedstawia:

Już na początku tego roku Sony opatentowało system Ghost Player, w ramach którego AI miało za gracza przechodzić trudniejsze fragmenty rozgrywki. Z kolei wiosną japoński gigant ogłosił zakup brytyjskiej firmy Cinemersive Labs, co w dłuższej perspektywie ma pomóc choćby w ulepszania oprawy wizualnej. W maju firma nawiązała też na polu generatywnej sztucznej inteligencji współpracę z Bandai Namco.

Źródło:https://insider-gaming.com/playstation-leadership-highlights-ais-growing-role-at-sony/

Tagi:

News
Sony
PlayStation
Sony Interactive Entertainment
Hermen Hulst
sztuczna inteligencja
AI
generatywna sztuczna inteligencja
Hideaki Nishino
Lynn Azar
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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