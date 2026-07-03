Sony mówi wprost: AI od lat pomaga tworzyć gry PlayStation

W późniejszej części sesji Q&A do Nishino dołączyli również dyrektor generalny ds. biznesu studyjnego Hermen Hulst oraz starsza wiceprezes ds. finansów i rozwoju korporacyjnego Lynn Azar. Wtedy też pojawiła się kwestia tego, jak Sony zamierza na polu AI odróżnić się od innych używających jej firm. Ponownie padły informacje o wzmacnianiu twórców, bo AI już oda lat ma być zakorzeniona w procesie deweloperskim. Według oficjeli Sony nie z uwagi lepszą efektywność kosztową, ale krótszy czas produkcji.

Jako kreatywna firma rozrywkowa traktujemy priorytetowo naszych twórców, a AI usprawnia ich pracę poprzez eliminowanie powtarzalnych zadań oraz umożliwianie szybszej iteracji i uzyskiwania wyższej jakości efektów, na przykład poprzez wykorzystanie syntetycznych zasobów, w tym syntetycznych głosów, jako wczesnych placeholderów. Chodzi tu w mniejszym stopniu o efektywność kosztową, a bardziej o poprawę jakości i szybkości rozwoju, co postrzegamy jako niezwykle cenne. Od wielu lat AI jest głęboko zakorzeniona w naszych procesach deweloperskich i coraz częściej widzimy jej wpływ na bardziej immersyjne wrażenia w grach, gdzie postacie i światy są ulepszane dzięki możliwościom sztucznej inteligencji.

Jednocześnie eksperymentujemy na bardziej fundamentalnym poziomie z mniejszymi inicjatywami typu “AI-first”, zachowując przy tym realistyczne podejście do krótkoterminowych zysków z efektywności. Te wysiłki pozwalają nam utrzymać się w awangardzie w miarę dalszego rozwoju AI, zarówno w procesach deweloperskich, jak i w kształtowaniu przyszłych doświadczeń graczy – stwierdzili przedstawiciele Sony Interactive Entertainment.