Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation usuwa zakupione przez użytkowników produkcje. Klienci stracą dostęp do ponad 500 tytułów

Radosław Krajewski
2026/06/27 07:00
0
0

Wszystko przez problemy licencyjne.

Sony poinformowało, że od 1 września 2026 roku użytkownicy PlayStation nie będą już mogli oglądać wcześniej zakupionych filmów i innych materiałów od StudioCanal. Ponad 500 produkcji zostanie usuniętych z bibliotek użytkowników, a powodem tej decyzji są wygasające lub zakończone umowy licencyjne.

PlayStation
PlayStation

PlayStation Store – ponad 500 filmów zostanie usuniętych z kont użytkowników

Na oficjalnej stronie PlayStation pojawił się komunikat, w którym firma wyjaśnia:

Od 1 września 2026 roku, ze względu na nasze umowy licencyjne dotyczące treści, nie będziesz już mieć dostępu do wcześniej zakupionych materiałów od StudioCanal i zostaną one usunięte z Twojej biblioteki wideo.

PlayStation
PlayStation

Sprawa jest o tyle kontrowersyjna, że mowa nie o filmach dostępnych w ramach subskrypcji, czy wypożyczenia, lecz o treściach, które użytkownicy wcześniej kupili w cyfrowym sklepie PlayStation. Lista obejmuje ponad 500 pozycji, wśród których znalazły się między innymi Terminator 2: Dzień sądu, Rambo: Pierwsza krew, Rambo 3, Czas apokalipsy: wersja finalna, Hot Fuzz - Ostre psy , Moonlight, Paddington, Źródło, Moonrise Kingdom, Carol, Aż do piekła, Zombie express, Labirynt fauna czy Szpieg. Pełną listę znajdziecie na tej stronie.

GramTV przedstawia:

Decyzja PlayStation ponownie rozpala dyskusję o tym, czym tak naprawdę jest „zakup” cyfrowej kopii filmu, serialu lub gry. W praktyce użytkownik nie kupuje trwałej własności danego tytułu, lecz licencję na dostęp do niego w ramach konkretnej platformy i na określonych warunkach. Gdy umowy między platformą a właścicielem praw wygasają, dostęp do treści może zostać ograniczony albo całkowicie cofnięty.

Nie jest to pierwszy przypadek tego typu w historii PlayStation. Sony już wcześniej wycofało się ze sprzedaży i wypożyczania filmów oraz seriali w PlayStation Store. Firma informowała wtedy, że użytkownicy nadal będą mogli oglądać wcześniej kupione materiały na PS4, PS5 i urządzeniach mobilnych. Teraz okazuje się jednak, że w przypadku wybranych treści StudioCanal dostęp do biblioteki zostanie utracony mimo wcześniejszego zakupu.

Na ten moment komunikat widnieje na brytyjskiej stronie PlayStation, więc nie wiadomo, czy podobne działania obejmą także inne regiony. Sam przypadek jest jednak kolejnym przypomnieniem, że cyfrowe biblioteki zależą nie tylko od konta użytkownika, ale także od licencji, dystrybutorów i decyzji właścicieli platform.

Źródło:https://www.playstation.com/en-gb/legal/psvideocontent/

Tagi:

Popkultura
Sony
PS4
PlayStation 4
PlayStation
PlayStation Store
Sony Interactive Entertainment
filmy
kontrowersje
cyfrowa dystrybucja
afera
PS Store
PlayStation 5
PS5
usuwane
Studiocanal
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112