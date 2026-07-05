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Czy The Last of Us 3 to mrzonka, czy realna perspektywa? Nowy przeciek rozpalił wyobraźnię graczy

Jakub Piwoński
2026/07/05 18:00
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Naughty Dog szykuje kolejny rozdział kultowej gry? Wielu fanów przyjęłoby tę wiadomość z otwartymi ramionami.

Od premiery The Last of Us Part II minęło już pięć lat, a gracze wciąż zastanawiają się, czy historia Joela i Ellie doczeka się kontynuacji. Co jakiś czas pojawiają się nowe plotki, a najnowsza z nich ponownie rozbudziła nadzieje fanów. Oto jedna z nich.

The Last of Us
The Last of Us

Kolejny przeciek dotyczący The Last of Us 3

Doniesienia sugerują, że The Last of Us Part III znajduje się obecnie w produkcji, choć Naughty Dog wciąż nie potwierdziło tego oficjalnie. Według insidera DanielaRPK gra miałaby być trzecim dużym projektem studia – po Intergalactic: The Heretic Prophet oraz Uncharted 5. Na razie są to wyłącznie nieoficjalne informacje, jednak w społeczności graczy ponownie zapanowało spore poruszenie. Nie brakuje głosów, że właśnie taki plan wydaje się najbardziej prawdopodobny.

Warto przypomnieć, że jeszcze jakiś czas temu Neil Druckmann sugerował, iż The Last of Us Part II może być ostatnią odsłoną serii. Z czasem jego stanowisko jednak uległo zmianie.

Przez lata zastanawiałem się, czy istnieje pomysł na trzecią część. Nie mogłem go znaleźć, ale ostatnio to się zmieniło. Nie mam jeszcze historii, ale mam koncepcję. Jest dla mnie równie ekscytująca jak The Last of Us Part I i Part II. Wydaje mi się, że w tej historii jest miejsce na jeszcze jeden rozdział.

Informacja szybko trafiła na forum Reddit, gdzie gracze zaczęli zastanawiać się, kiedy mogliby zobaczyć nową produkcję Naughty Dog. Wielu zwraca jednak uwagę, że nawet jeśli gra rzeczywiście powstaje, na jej premierę przyjdzie jeszcze długo poczekać.

GramTV przedstawia:

Dlaczego ludzie ekscytują się kolejnym projektem Naughty Dog, skoro studio potrzebuje ponad ośmiu lat, żeby wydać nową grę? – napisał jeden z użytkowników.

Na razie priorytetem Naughty Dog pozostaje Intergalactic: The Heretic Prophet, które ma być kolejną premierą studia. Dopiero po jej zakończeniu twórcy mogliby w pełni skupić się na nowym The Last of Us. Do czasu oficjalnego ogłoszenia warto więc traktować wszystkie doniesienia jako plotki, choć trudno nie odnieść wrażenia, że temat trzeciej części powraca coraz częściej.

Źródło:https://screenrant.com/last-of-us-part-3-tease-reactions/

Tagi:

News
Naughty Dog
The Last of Us
PlayStation
The Last of Us 2
postapokalipsa
The Last of Us: Part II
science fiction
sequel
gry wideo
PlayStation 5
The Last of Us 3
kontynuacja
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112