Czy The Last of Us 3 to mrzonka, czy realna perspektywa? Nowy przeciek rozpalił wyobraźnię graczy

Od premiery The Last of Us Part II minęło już pięć lat, a gracze wciąż zastanawiają się, czy historia Joela i Ellie doczeka się kontynuacji. Co jakiś czas pojawiają się nowe plotki, a najnowsza z nich ponownie rozbudziła nadzieje fanów. Oto jedna z nich.

Kolejny przeciek dotyczący The Last of Us 3

Doniesienia sugerują, że The Last of Us Part III znajduje się obecnie w produkcji, choć Naughty Dog wciąż nie potwierdziło tego oficjalnie. Według insidera DanielaRPK gra miałaby być trzecim dużym projektem studia – po Intergalactic: The Heretic Prophet oraz Uncharted 5. Na razie są to wyłącznie nieoficjalne informacje, jednak w społeczności graczy ponownie zapanowało spore poruszenie. Nie brakuje głosów, że właśnie taki plan wydaje się najbardziej prawdopodobny.