Death Stranding 3 powstanie bez udziału Kojimy? Koncept ma być już przygotowany

Mikołaj Ciesielski
2025/08/26 09:10
Hideo Kojima odpowiedział na pytanie dotyczące trzeciej części serii Death Stranding.

Od premiery Death Stranding 2: On The Beach minęły już dwa miesiące. Najnowsza produkcja studia Kojima Productions zebrała fantastyczne recenzje i spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony samych graczy, co potwierdza m.in. średnia ocen na Metacritic. Tymczasem okazuje się, że Hideo Kojima ma już pomysł na Death Stranding 3.

Death Stranding 2: On The Beach
Death Stranding 2: On The Beach

Hideo Kojima nie myśli o Death Stranding 3, ale przygotował już koncept gry

Kojima w ramach Death Stranding 2 World Strand Tour odwiedził m.in. Arabię Saudyjską. To właśnie we wspomnianym kraju popularny twórca gier został zapytany o przyszłość serii Death Stranding. Odpowiedź japońskiego dewelopera sugeruje, że w przyszłości możemy doczekać się premiery Death Stranding 3, ale sama produkcja może powstać bez udziału założyciela Kojima Productions.

W tej chwili nie planuję tego, ponieważ zakończenie Death Stranding 2 było dla mnie finałem części pierwszej i drugiej. Mam już jednak gotowy koncept Death Stranding 3, więc posiadam go w swoich plikach. Mam nadzieję, że ktoś stworzy to za mnie – powiedział Kojima.

Na koniec przypomnijmy, że Death Stranding 2: On The Beach zadebiutowało na rynku 26 czerwca 2025 roku. Obecnie gra dostępna jest wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Kojima Productions, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Death Stranding 2: On The Beach - trudno uwierzyć, że znowu się udało.

Źródło:https://www.ign.com/articles/hideo-kojima-already-wrote-the-concept-for-death-stranding-3-but-isnt-making-it-right-now

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

