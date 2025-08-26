Death Stranding 3 powstanie bez udziału Kojimy? Koncept ma być już przygotowany

Od premiery Death Stranding 2: On The Beach minęły już dwa miesiące. Najnowsza produkcja studia Kojima Productions zebrała fantastyczne recenzje i spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony samych graczy, co potwierdza m.in. średnia ocen na Metacritic. Tymczasem okazuje się, że Hideo Kojima ma już pomysł na Death Stranding 3.

Hideo Kojima nie myśli o Death Stranding 3, ale przygotował już koncept gry

Kojima w ramach Death Stranding 2 World Strand Tour odwiedził m.in. Arabię Saudyjską. To właśnie we wspomnianym kraju popularny twórca gier został zapytany o przyszłość serii Death Stranding. Odpowiedź japońskiego dewelopera sugeruje, że w przyszłości możemy doczekać się premiery Death Stranding 3, ale sama produkcja może powstać bez udziału założyciela Kojima Productions.