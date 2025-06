Recenzje Death Stranding 2: On the Beach już w sieci. Rewelacyjne oceny dzieła Kojimy

Już za moment Death Stranding 2: On the Beach trafi w ręce graczy. W związku z nadciągającą wielkimi krokami premierą, do sieci trafiły pierwsze recenzje gry. Zgodnie z informacjami widniejącymi na stronie Metacritic, tytuł uzyskał średnią ocen na poziomie 90/100, na podstawie ponad 100 recenzji.