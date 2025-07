Recenzja Death Stranding 2: On The Beach - trudno uwierzyć, że znowu się udało

Mógłbym tutaj zacząć recenzję Death Stranding 2: On The Beach tekstami w stylu, że jest to dla mnie najważniejsza premiera tego roku, a Hideo Kojima to mój lubiony gamingowy twórca… ale przyznam, że przed rozpoczęciem zabawy miałem całą masę obaw. Głównie o to czy uda się Kojima Productions wykonać drugi, równie dobry (a może nawet i lepszy) skok nie tylko od strony fabularnej, ale i ogólnie jakościowej na wielu płaszczyznach.

Po spędzeniu ponad 52 godzin stwierdzam, że tak – to się niewątpliwie udało, a Death Stranding 2 zdecydowanie będzie w gronie tych gier, które w takim „Top 10” na rok 2025 wylądują. Problem jednak w tym, że zdaję sobie sprawę z dwóch rzeczy.

Pierwszą jest fakt, że ten tekst dojeżdża na imprezę zdecydowanie za późno, co również wpływa na wrażenia z tego tytułu na wielu płaszczyznach, a wyjaśnienie dlaczego tak się stało znajdziecie poniżej. Z drugiej strony z kolei ta pewna aura, którą obdarzona była pierwsza część gry niejako uszła w drugiej. Czy to dobrze? Niekoniecznie, ale nie wpływa to w żaden sposób na doświadczenie, które serwuje nam Hideo Kojima w Death Stranding 2.

Dlaczego dopiero teraz?

Z jednego, prostego powodu – kod do recenzji gry Death Stranding 2 pojawił się wraz z premierą wersji deluxe, który pozwalał wielu graczom na rozpoczęcie zabawy kilka dni wcześniej.

O tym dlaczego tak się stało wyjaśnienia otrzymaliśmy i je przyjmuję, ponieważ biorąc pod uwagę pewne zawiłości związane z przedpremierowym dostępem oraz faktem, jak momentami mocno gra opiera się na łączności między graczami, różne problemy mogły się pojawiać. Inną kwestią jest również to, że wraz z otrzymaniem kodu zgodziliśmy się również na to, że recenzja najnowszej produkcji Hideo Kojimy wraz z oceną pojawi się dopiero po tym, jak przejdę grę i zobaczę napisy końcowe. Biorąc pod uwagę fakt, że Death Stranding 2 jako gra jest dość obszernym tytułem, a wielu recenzentów miało sporo czasu na zapoznanie się z tytułem przed premierą doszedłem do wniosku, że byłoby bardzo nie fair, gdybym z maratonu zrobił sprint. Inną kwestią również jest to, że wraz z podpisaniem dokumentów wydawca ma prawo sprawdzić czy rzeczywiście grę przeszedłem odchodząc zupełnie od tego, że żeby wypowiedzieć się w ten sposób o grze jej przejście jest tak jakby… wymagane.

Mimo iż wiele ocen w przestrzeni sieciowej już się pojawiło i dla wielu pojawienie się obszernej recenzji Death Stranding 2 może jawić się jako spóźnione, to nadal mam jednak nadzieję, że będzie to dość ważny tekst. Głównie ze względu na to, iż został on już spisany w warunkach, w których wielu graczy zabrało się za dodawanie swoich budowli oraz ułatwień na mapie (strand game do czegoś zobowiązuje, prawda?). Niekoniecznie od strony fabularnej, ale tego jak rozgrywka sama w sobie wygląda po tym, jak tysiące graczy zaczęło pracować „dla tych, którzy przyjdą po nas”. O tym jednak nieco więcej w dalszej części tej recenzji.

Tak czy inaczej po prostu uważam, że dla przejrzystości całego procesu oraz zwykłej uczciwości z mojej strony wolałem tych kilka słów wyjaśnienia napisać.

„Norman Reedus and the Funky Fetus 2: Electric Boogaloo”

Specjalnie nie będę zbyt wiele pisał o głównych elementach fabularnych Death Stranding 2 z bardzo powodu – zakładam, że dla niektórych każdy strzępek informacji ich temat od razu będzie krzyczało „spoiler”.

Dlatego też najlepiej podsumowałbym całość w bardzo prosty sposób, że prawdopodobnie Hideo Kojima zrozumiał momentami aż za bardzo, że pierwsza część Death Stranding rzucała gracza na zbyt głęboką wodę z całym mnóstwem różnych definicji, nowych teorii oraz tajemnic do rozgryzienia. Death Stranding 2 natomiast pod tym względem jest nieco inne – o ile nadal niektórzy mogą czuć się przytłoczeni pewnymi definicjami, to wiele z nich jest tłumaczonych na bieżąco (nie mówiąc już o tym, że Corpus wyjaśnia wiele elementów). Do tego stopnia, że nawet w trakcie walki dostajemy monolog o tym co się tak naprawdę dzieje, co mimo pewnej nuty sarkazmu pasuje idealnie do tonów granych przez Death Stranding 2.

Ponieważ czego by nie mówić o tej grze, to Hideo Kojima stworzył dzieło o wiele bardziej świadome bez porzucania charakterystycznego dla siebie stylu z przeróżnymi nawiązaniami do popkultury i swojej własnej twórczości. Z łamaniem czwartej ściany tak subtelnym, jakim mogłoby być otrzymanie sztachetą w twarz podczas awantury podczas wiejskiej potańcówy. Ale żeby nie było – jest to nadal bardzo sympatyczne i przez graczy chyba nawet oczekiwane. Gdyby bowiem Death Stranding 2 było grane w kinie, to podczas kilku momentów popcorn poleciałby w górę, a cała sala by biła brawo widząc konkretne sekwencje.

Nadal jednak idąc krok po kroku z tym, co serwuje Death Stranding 2 można mieć wrażenie, że każdy kolejny klocek fabularny dawany nam przez Kojimę pasuje i jest zrozumiały. Również wtedy, gdy te największe twisty są prezentowane – po prostu dochodzisz do wniosku, że „no tak, przecież to i to się ze sobą łączy”. Trzeba jednak przebić się przez fragmenty, gdy tych wątków może być zbyt wiele i mogą być one dla niektórych zbyt losowe biorąc pod uwagę fakt, iż rolą Sama Bridgesa jest głównie przenoszenie paczek oraz łączenie kolejnych miejsc do sieci.

I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że wiedząc pewne fabularne kwestie „dwójki” mam ochotę usiąść i teraz świadomie przejść „jedynkę”, która nabiera trochę innego znaczenia. Może nie dosłownie, ponieważ trzeba brać poprawkę na to, iż zwyczajnie Sam o wielu rzeczach zwyczajnie nie wie, ale mając tę świadomość jest spora szansa, że ogrywanie ponowne Death Stranding będzie innym doświadczeniem.

To, o czym warto również porozmawiać to gra aktorska, ponieważ o ile można uważać Kojimę za nieco odklejonego od rzeczywistości pod względem tego ile gwiazd wprowadził do swojej gry… to efekt jest piorunujący i podobnie jak w przypadku pierwszej części Death Stranding udało się udowodnić, że tak – można wykorzystywać aktorów światowego formatu w grach komputerowych i stworzyć bardzo dobre doświadczenie nie tylko growe, ale również filmowe. Widać było bowiem, że Norman Reedus miał nieco więcej pola do popisu odgrywając rolę Sama, podobnie jak Lea Seydoux jako Fragile, a i nowe postacie takie jak Rainy (Shioli Kutsuna) czy Tomorrow (Ella Fanning) pasują tutaj świetnie. Zresztą Dollman (Jonathan Roumie) jako towarzysz podróży nie tylko rzuci kilkoma linijkami dialogowymi, ale również służy za tego, który podpowie co zrobić w trudniejszych momentach np. kiedy się uleczyć czy w które części przeciwnika powinniśmy strzelać.

Dlatego też o ile pierwsza część to była opowieść drogi okraszona samotnością głównego bohatera, tak Death Stranding 2: On The Beach jest… próbą zrozumienia w którym kierunku zmierza ten świat. Może również wyjaśnienia jak ważne są więzi międzyludzkie. Choć prawda jest taka, że cała ta historia jest o czymś jeszcze innym, ale to już byłby gigantyczny spoiler, którego do tekstu wrzucać nie chcę.

Ten fantomowy ból…

Nie bez powodu wspominam o Phantom Pain, ponieważ od strony czystej rozgrywki Death Stranding 2 jest tylko (albo i aż) lepsze pod wieloma względami od pierwszej części nawet, jeśli tych zmian na pierwszy rzut oka nie widać.

Zaczynając jednak od samego początku – duża rola w tym chociażby systemu APAS, który wraz z kolejnymi łączonymi posterunkami oraz zdobywanymi gwiazdkami za zlecenia poszerza swoje możliwości korzystania z przeróżnych pasywnych umiejętności jak m.in. wspomaganie przy celowaniu, wykorzystywanie energii z urządzeń Sama do awaryjnego ładowania samochodu czy efektywności leczenia. Z drugiej strony koordynacja w trakcie walki oraz wymiany ognia (co najlepiej widać przy walce z wieloma przeciwnikami) również pod względem rozgrywki jest bliżej ideałowi, który można było dostrzec w… właśnie Phantom Pain. Gunplay nie jest bowiem tak sztywny jak w przypadku pierwszej części Death Stranding, a i fakt, że w dużej mierze wykorzystujemy karabiny na specjalne gumowe czy wspomagane krwią kule zachęca do używania siły w odróżnieniu od tego, co miało miejsce poprzednio.

Ponieważ tak – w Death Stranding 2 tej broni, która ma rzeczywiście zabijać jest stosunkowo niewiele lub pojawia się w odpowiednich momentach (co też można uzasadnić fabularnie). Można oczywiście próbować wywoływać tzw. Voidouty, ale… po co? No chyba, że przez przypadek jednym ruchem nie ma miejsca, w którym zazwyczaj były BT. Można to uznać za moralne zwycięstwo.

Nadal również warto spędzić trochę czasu na zwiedzaniu i dostarczaniu przesyłek do posterunków po to, aby zdobyć wyposażenie wyższego poziomu, które będzie efektywniejsze, może momentami również lżejsze do przenoszenia. Ewentualnie zebrać barwniki do malowania pojazdów czy kombinezonów Sama. Tak samo jak po to, aby rozwijać umiejętności Sama na podstawie tego, jak gramy w Death Stranding np. z jakiegoś powodu mój bohater miał bardzo wysoki poziom kondycji i korzystania z lekkiego karabinu maszynowego.

Dlatego też zdecydowanie Death Stranding 2 to gra, która wynagradza tych lubujących się w powolnym doświadczaniu danej gry. Tak, można ten tytuł przejść na szybko i w ten sposób bazować tylko na podstawowych przedmiotach, ale jest spora szansa, iż będzie ta wyprawa dość znacznie utrudniona. A jednak surowce, ulepszenia czy nowe zabawki przydadzą się w tej grze zawsze. A przy okazji również poznamy kilka naprawdę fajnych, momentami nawet humorystycznych, historii. Ewentualnie rozwieziemy kilka pudełek pizzy znanym ludziom w nowych rolach albo łapać zwierzątka do schroniska.

„Dla tych, którzy przyjdą po nas”