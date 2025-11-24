Hideo Kojima żegna zmarłego Udo Kiera. Tworzyli razem wyczekiwaną grę

O śmierci legendarnego aktora Udo Kiera informowaliśmy wcześniej – teraz nadchodzą kolejne wspomnienia o jego karierze i wpływie, jaki wywarł na świat filmu. Ale artysta mial też związek z grami wideo.

Hideo Kojima żegna Udo Kiera

Jak już pisaliśmy, Kier urodził się jako Udo Kierspe w Kolonii w Niemczech. Mając 18 lat, przeprowadził się do Londynu, gdzie rozpoczął swoją filmową karierę. Wystąpił m.in. w takich produkcjach jak Ace Ventura: Psi detektyw, Armageddon czy Blade. W trakcie swojej kariery wcielił się w ponad 200 ról. Czasem grał też epizody. Był aktorem bardzo charakterystycznym.