Hideo Kojima żegna zmarłego Udo Kiera. Tworzyli razem wyczekiwaną grę

Niemiecki aktor wcielał się w postacie w filmach i grach.
O śmierci legendarnego aktora Udo Kiera informowaliśmy wcześniej – teraz nadchodzą kolejne wspomnienia o jego karierze i wpływie, jaki wywarł na świat filmu. Ale artysta mial też związek z grami wideo.
Hideo Kojima żegna Udo Kiera
Jak już pisaliśmy, Kier urodził się jako Udo Kierspe w Kolonii w Niemczech. Mając 18 lat, przeprowadził się do Londynu, gdzie rozpoczął swoją filmową karierę. Wystąpił m.in. w takich produkcjach jak Ace Ventura: Psi detektyw, Armageddon czy Blade. W trakcie swojej kariery wcielił się w ponad 200 ról. Czasem grał też epizody. Był aktorem bardzo charakterystycznym.
Oprócz filmów, Kier użyczał głosu i wizerunku w grach wideo, m.in. jako Yuri w serii Command & Conquer: Red Alert. Był również zaangażowany w nadchodzącą grę OD na Xbox, której twórcą jest legendarny Hideo Kojima.
Kojima pożegnał aktora w mediach społecznościowych, pisząc:
Brakuje mi słów. Wszystko wydarzyło się zbyt nagle. Nawet podczas przerwy w zdjęciach do ‘OD’, Udo i ja pozostawaliśmy w stałym kontakcie. Kiedy spotkaliśmy się we wrześniu w Mediolanie, opowiadał, jak bardzo czeka na ponowne rozpoczęcie zdjęć. Był pełen energii i rozśmieszał mnie swoimi zwykłymi ‘Udo-izmami’. Udo nie był tylko aktorem – był prawdziwą ikoną swojego czasu. Straciliśmy wielką ikonę. Nigdy nie będzie drugiego takiego jak on. Spoczywaj w pokoju, Udo. Nigdy Cię nie zapomnę.
W grze OD oprócz Kiera pojawią się także Sophia Lillis, Hunter Schafer oraz reżyser Jordan Peele, znany m.in. z filmów Uciekaj! i Nie!. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy rola Kiera zostanie przepisana na innego aktora, czy usunięta z projektu.
