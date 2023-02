Dead Space Remake w rzucie izometrycznym? W sieci pojawiło się ciekawe wideo

Zgodnie z informacjami dostępnymi w opisie filmu, w trakcie tworzenia „miniaturowej” wersji Dead Space Remake Flurdeh wykorzystał technikę fotograficzną o nazwie tilt-shift, którą stosuje się m.in. w fotografii architektury . Trzeba przyznać, że całość prezentuje się całkiem interesująco i klimatycznie. Rzućcie okiem na wideo na dole wiadomości i oceńcie sami. Warto dodać, że to nie pierwszy tego typu projekt, który możemy podziwiać na kanale Flurdeh w serwisie YouTube. W przeszłości wspomniany użytkowników przygotował bowiem także kilka innych podobnych materiałów . Kilka miesięcy temu mogliśmy m.in. sprawdzić, jak w rzucie izometrycznym prezentowałoby się Elden Ring oraz Assassin’s Creed Valhalla .

Na koniec przypomnijmy, że Dead Space Remake dostępne jest komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat odświeżonej wersji przygód Isaaca Clarke’a, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Dead Space Remake – a w kosmosie znowu straszy…