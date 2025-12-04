Remake Obliviona opóźniony. Na premierę poczekamy do przyszłego roku

Zespół odpowiedzialny za Skyblivion ogłosił kolejne przesunięcie premiery. Ambitny fanowski remake The Elder Scrolls IV: Oblivion w technologii The Elder Scrolls V: Skyrim nie zadebiutuje w tym roku – mod trafi do graczy dopiero w 2026.

Skyblivion – projekt społeczności nie jest jeszcze gotowy

Twórcy poinformowali, że potrzebują dodatkowych miesięcy, by Skyblivion prezentował jakość, jakiej oczekują fani serii. Projekt od lat rozwija grupa wolontariuszy, którzy chcą odtworzyć Cyrodiil z myślą zarówno o nowych odbiorcach, jak i tych, którzy pamiętają klasyczne wydanie Obliviona. Mod będzie kompatybilny z edycją Legacy oraz Special Edition Skyrima, co ma ułatwić jego instalację.