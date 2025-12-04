Zaloguj się lub Zarejestruj

Remake Obliviona opóźniony. Na premierę poczekamy do przyszłego roku

Mikołaj Berlik
2025/12/04 09:30
0
0

Fanowski projekt odświeżający Obliviona w Skyrimie potrzebuje więcej czasu.

Zespół odpowiedzialny za Skyblivion ogłosił kolejne przesunięcie premiery. Ambitny fanowski remake The Elder Scrolls IV: Oblivion w technologii The Elder Scrolls V: Skyrim nie zadebiutuje w tym roku – mod trafi do graczy dopiero w 2026.

Skyblivion

Skyblivion – projekt społeczności nie jest jeszcze gotowy

Twórcy poinformowali, że potrzebują dodatkowych miesięcy, by Skyblivion prezentował jakość, jakiej oczekują fani serii. Projekt od lat rozwija grupa wolontariuszy, którzy chcą odtworzyć Cyrodiil z myślą zarówno o nowych odbiorcach, jak i tych, którzy pamiętają klasyczne wydanie Obliviona. Mod będzie kompatybilny z edycją Legacy oraz Special Edition Skyrima, co ma ułatwić jego instalację.

Wersja finalna pozwoli wybierać moduły do instalacji – od elementów takich jak krajobrazy i wnętrza, przez ulepszenia miast, po zestawy broni i pancerzy. Takie podejście ma przyspieszyć prace, a jednocześnie umożliwić graczom większą personalizację odświeżonego Cyrodiil.

GramTV przedstawia:

Choć konkretnej daty premiery nadal nie podano, twórcy udostępnili interaktywną mapę, która prezentuje ukończony świat Skyblivion. Fani mogą już teraz odwiedzić odtworzone szczyty Gór Jerall na północy czy plaże Złotego Wybrzeża na południu, podziwiając efekty pracy społeczności modderskiej.

Źródło:https://www.dsogaming.com/news/oblivion-fan-remake-in-skyrim-skyblivion-delayed-to-2026/

Tagi:

News
opóźnienie premiery
opóźnienie
The Elder Scrolls IV: Oblivion
The Elder Scrolls
The Elder Scrolls V: Skyrim
fanowska modyfikacja
fanowski projekt
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112