Glen Schofield pochwalił twórców Dead Space Remake i podziękował za „troskę”

Dead Space Remake zebrał świetne recenzje . Produkcja zaliczyła również udany start na Steam , a studio EA Motive myśli o „dalszej eksploracji” uniwersum . Okazuje się, że z odświeżonej wersji przygód Isaaca Clarke’a zadowolony jest również sam Glen Schofield – twórca oryginału i reżyser wydanego w grudniu The Callisto Protocol – który postanowił podziękować deweloperom za ich pracę.

Na koniec przypomnijmy, że Dead Space Remake dostępne jest komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat odświeżonej wersji przygód Isaaca Clarke’a, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Dead Space Remake – a w kosmosie znowu straszy…