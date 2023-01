Recenzje Dead Space Remake potwierdzają, że twórcy stanęli na wysokości zadania

W chwili pisania tej wiadomości Dead Space Remake może pochwalić się średnią ocen na poziomie 90% (na podstawie 73 opinii) w serwisie OpenCritic . Należy podkreślić, że aż 96% recenzentów poleca odświeżoną wersję przygód Isaaca Clarke’a . Produkcja EA Motive chwalona jest przede wszystkim za świetną oprawę audiowizualną oraz różnego rodzaju zmiany w mechanice. Wśród zalet wymienia się również zadania poboczne, które rozbudowują fabułę oryginału. Niektórzy recenzenci zwracają jednak uwagę, że część opcjonalnych misji nie prezentuje najwyższej jakości. Wybrani dziennikarze informują także o pomniejszych błędach technicznych, a a także narzekają na bakctracking. W kilku miejscach również oprawa wizualna mogłaby prezentować nieco wyższy poziom, podobnie jak czas wczytywania. Niemniej jednak większość zgodnie twierdzi, że Dead Space Remake to tytuł, obok którego nie powinno się przechodzić obojętnie. Dead Space Remake – wybrane oceny:

Na koniec przypomnijmy, że Dead Space Remake debiutuje dziś na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.