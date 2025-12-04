Twórca Obcy: Ziemia ujawnia powody skasowania jego wersji Star Treka. Czy Alien połączy się z Predatorem w ramach serialu?

Paramount Pictures od lat próbuje ustalić, w jakim kierunku poprowadzić kinowe uniwersum Star Trek. Studio ostatecznie zrezygnowało z kontynuowania serii z Chrisem Pinem, a na wczesnym etapie rozwoju są już co najmniej dwa nowe projekty, w tym film twórców Dungeons & Dragons. Jednym z najbardziej obiecujących pomysłów była wizja Noaha Hawleya, znanego z seriali Fargo i Legion, który miał stworzyć własną, oryginalną interpretację kultowej marki.

Star Trek – Noah Hawley pracował nad własnym filmem z uniwersum, ale został on anulowany

Hawley potwierdził, że jego projekt znajdował się na zaawansowanym etapie. Powstał scenariusz, przygotowywano plany zdjęciowe w Australii, a sam twórca szykował się do przeprowadzki. Wszystko zmieniło się jednak po roszadach na najwyższych stanowiskach w Paramount.