Twórca Obcy: Ziemia ujawnia powody skasowania jego wersji Star Treka. Czy Alien połączy się z Predatorem w ramach serialu?

Radosław Krajewski
2025/12/04 13:30
Noah Hawley podał powód, dla którego Paramount Pictures porzuciło plany realizacji jego wersji Star Treka.

Paramount Pictures od lat próbuje ustalić, w jakim kierunku poprowadzić kinowe uniwersum Star Trek. Studio ostatecznie zrezygnowało z kontynuowania serii z Chrisem Pinem, a na wczesnym etapie rozwoju są już co najmniej dwa nowe projekty, w tym film twórców Dungeons & Dragons. Jednym z najbardziej obiecujących pomysłów była wizja Noaha Hawleya, znanego z seriali Fargo i Legion, który miał stworzyć własną, oryginalną interpretację kultowej marki.

Star Trek
Star Trek

Star Trek – Noah Hawley pracował nad własnym filmem z uniwersum, ale został on anulowany

Hawley potwierdził, że jego projekt znajdował się na zaawansowanym etapie. Powstał scenariusz, przygotowywano plany zdjęciowe w Australii, a sam twórca szykował się do przeprowadzki. Wszystko zmieniło się jednak po roszadach na najwyższych stanowiskach w Paramount.

Podpisałem kontrakt po pracy nad Lucy in the Sky i pomyślałem, że lubię robić filmy. Chciałbym zrobić kolejny, może tym razem coś większego.

Twórca zdradził również, jak wyglądało przedstawienie projektu władzom studia:

Przyszedłem do Paramount, opowiedziałem im ten oryginalny pomysł. To nie było związane z Chrisem Pinem ani wcześniejszymi filmami. Napisałem scenariusz, oni powiedzieli, że go uwielbiają i możemy zaczynać przygotowania. Mieliśmy, no wiesz, miałem przeprowadzić się do Australii, rezerwowaliśmy hale zdjęciowe.

Punktem zwrotnym była decyzja podjęta po zmianie kierownictwa korporacji:

Jak to bywa w Hollywood, Jim Gianopulos, który wtedy kierował studiem, ogłosił, że sprowadzi pod sobą nową osobę do zarządzania filmami. I pierwszą rzeczą, którą zrobili, było skasowanie oryginalnego filmu Star Trek, ponieważ uznali, że skąd mają wiedzieć, czy ludziom się to spodoba.

Nowa ekipa naciskała na bezpieczniejsze rozwiązania przy rozwoju marki science fiction:

Powiedzieli coś w rodzaju czy nie powinniśmy zrobić filmu przejściowego z obsadą Chrisa Pine’a, żeby zagrać bezpiecznie. I tak projekt się rozpadł.

Hawley przyznał też, że wstępnie myślał o zaangażowaniu Cate Blanchett i Ramiego Maleka. Podkreślił jednak, że nie zamierza wracać do tematu, ponieważ obecnie jest pochłonięty innym dużym uniwersum.

Serial Obcy: Ziemia zyskał już zamówienie na drugi sezon, który rozwinie świat Obcego w kierunku niezależnym od filmowych planów Disneya. Gdy zapytano go o potencjalne połączenie historii z Predatorem, Hawley uciął spekulacje.

Nie, nie w ramach serialu. Uwielbiam Prey. Myślę, że twórca świetnie prowadzi tę markę i ma na nią jasny plan. Spotkałem Dana Trachtenberga raz, ale nie koordynujemy żadnych działań. To nie jest kierunek, który zamierzam obrać.

Źródło:https://sffgazette.com/sci_fi/movies/noah-hawley-on-why-paramount-scrapped-his-star-trek-movie-and-possible-alien-earth-predator-crossover-a9486

