Twórca Obcy: Ziemia ujawnia powody skasowania jego wersji Star Treka. Czy Alien połączy się z Predatorem w ramach serialu?

Star Trek – Noah Hawley pracował nad własnym filmem z uniwersum, ale został on anulowany
Hawley potwierdził, że jego projekt znajdował się na zaawansowanym etapie. Powstał scenariusz, przygotowywano plany zdjęciowe w Australii, a sam twórca szykował się do przeprowadzki. Wszystko zmieniło się jednak po roszadach na najwyższych stanowiskach w Paramount.
Podpisałem kontrakt po pracy nad Lucy in the Sky i pomyślałem, że lubię robić filmy. Chciałbym zrobić kolejny, może tym razem coś większego.
Twórca zdradził również, jak wyglądało przedstawienie projektu władzom studia:
Przyszedłem do Paramount, opowiedziałem im ten oryginalny pomysł. To nie było związane z Chrisem Pinem ani wcześniejszymi filmami. Napisałem scenariusz, oni powiedzieli, że go uwielbiają i możemy zaczynać przygotowania. Mieliśmy, no wiesz, miałem przeprowadzić się do Australii, rezerwowaliśmy hale zdjęciowe.
Punktem zwrotnym była decyzja podjęta po zmianie kierownictwa korporacji:
Jak to bywa w Hollywood, Jim Gianopulos, który wtedy kierował studiem, ogłosił, że sprowadzi pod sobą nową osobę do zarządzania filmami. I pierwszą rzeczą, którą zrobili, było skasowanie oryginalnego filmu Star Trek, ponieważ uznali, że skąd mają wiedzieć, czy ludziom się to spodoba.
GramTV przedstawia:
Nowa ekipa naciskała na bezpieczniejsze rozwiązania przy rozwoju marki science fiction:
Powiedzieli coś w rodzaju czy nie powinniśmy zrobić filmu przejściowego z obsadą Chrisa Pine’a, żeby zagrać bezpiecznie. I tak projekt się rozpadł.
Hawley przyznał też, że wstępnie myślał o zaangażowaniu Cate Blanchett i Ramiego Maleka. Podkreślił jednak, że nie zamierza wracać do tematu, ponieważ obecnie jest pochłonięty innym dużym uniwersum.
Serial Obcy: Ziemia zyskał już zamówienie na drugi sezon, który rozwinie świat Obcego w kierunku niezależnym od filmowych planów Disneya. Gdy zapytano go o potencjalne połączenie historii z Predatorem, Hawley uciął spekulacje.
Nie, nie w ramach serialu. Uwielbiam Prey. Myślę, że twórca świetnie prowadzi tę markę i ma na nią jasny plan. Spotkałem Dana Trachtenberga raz, ale nie koordynujemy żadnych działań. To nie jest kierunek, który zamierzam obrać.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!