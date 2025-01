David Fincher miał nakręcić klasyczne science fiction - 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Disney nie kupił tej wizji

Naprawdę chciałem zrobić 20 tysięcy mil podmorskiej żeglug” w sposób, który byłby mroczny, mokry i steampunkowy. Ale Disney potrzebował czegoś, co byłoby bezpieczne od początku do końca. Kiedy próbujesz ograniczyć wizję do minimum, tracisz pasję. Życie jest zbyt krótkie, by pracować nad czymś, co od początku budzi wątpliwości.