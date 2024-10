David Fincher nakręci western dla Netflixa, razem ze scenarzystą Dungeon & Dragons

David Fincher, uznany reżyser, twórca m.in. kultowego Siedem, a ostatnio reżyser Zabójcy, pracuje obecnie nad nowym projektem dla Netflixa zatytułowanym Bitterroot. Najwyraźniej jednak nie nakręci amerykańskiej wersji Squid Game – przynajmniej na razie. Według doniesień, nowy film ma być westernowym thrillerem kryminalnym. Ponoć złożono już oferty dwóm głównym aktorom. Zdjęcia do filmu mają ruszyć na początku 2025 roku, choć inne źródła sugerują, że produkcja może rozpocząć się dopiero w marcu lub kwietniu.

O czym opowiadać będzie nowy film Davida Finchera?

Fabuła Bitterroot koncentruje się na 78-letnim ranczerze z Montany. Francisie Lee Sr. zmaga się z problemami zdrowotnymi i finansowymi, a także izolacją od bliskich. Mimo że wygrana miliona dolarów wydaje się dla niego szansą na odmianę losu, wkrótce pada ofiarą oszustwa finansowego, które prowadzi go do desperackich działań. Scenariusz do filmu napisał Michael Gilio, który pracował także przy tekście do Dungeons & Dragons: Złodziejski honor.