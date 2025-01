Wielka tajemnica Siedem ujawniona. Reżyser zdradza „co jest w pudełku”

David Fincher po trzydziestu latach ujawnił, co naprawdę znajdowało się w pudełku pod koniec filmu Siedem.

Pytanie „co jest w pudełku?” nurtuje nie tylko głównego bohatera filmu Siedem, detektywa Davida Millsa granego przez Brada Pitta, ale również fanów kryminału od Davida Finchera. Film w tym roku obchodzi swoje trzydziestolecie i z tej okazji produkcja została ponownie wprowadzona do kin, a w sklepach zadebiutuje wydanie Blu-Ray 4K. Chociaż wszyscy zdają sobie sprawę, że według wydarzeń filmowych w pudełku znajduje się odcięta głowa ciężarnej żony Millsa, Tracy, to reżyser po tylu latach w końcu zdradził, co naprawdę zostało umieszczone w pudełku na potrzeby nakręcenia filmu. Odpowiedź może niektórych zaskoczyć.

Siedem – tajemnica zawartości pudełka ujawniona przez Davida Finchera

W Siedem nigdy nie pokazano zawartości pudełka, ani też odciętej głowy Tracy, więc pojawiło się sporo spekulacji i fanowskich teorii. Fincher potwierdził, że w pudełku nie było sztucznej głowy wzorowanej na Gwyneth Paltrow. Chciał jednak uzyskać efekt, aby widzowie sami domyślili się zawartości, jedynie oglądając grę Morgana Freemana.