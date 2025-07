Datę premiery Baldur’s Gate 3 ujawniono kilka lat temu, ale nikt jej nie odkrył

Niewykluczone, że w przyszłości część fanów wyruszy na poszukiwania informacji na temat daty premiery następnej produkcji Larian Studios . Kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się bowiem, że twórcy Baldur’s Gate 3 skupiają się już na pracach nad kolejnym projektem . Wiele wskazuje jednak na to, że na jego debiut będzie trzeba trochę poczekać.

5 lat i jedną pandemię temu napisałem datę premiery Baldur’s Gate 3 na tej butelce whisky i zostawiłem ją w barze, ale nikt jej nie znalazł. Byłem pijany, ale nigdy nic nie wyciekło, więc z perspektywy czasu to zabawne i nie jest problemem prawnym. Może zrobiłem to znowu? Kto wie – napisał Douse.

Na koniec przypomnijmy, że gra Baldur’s Gate 3 dostępna jest obecnie na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Baldur’s Gate 3 – Z godnością i humorem.

