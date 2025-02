Darmowe niespodzianki od Epic Games Store. Dwie kultowe gry dostępne za darmo

Wczoraj w Epic Games Store ruszyła promocja na kolejne dwie darmowe gry na komputery osobiste. Ale od ubiegłego miesiąca sklep rozdaje również gry za darmo na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS. Obecnie raz w miesiącu posiadacze smartfonów lub tabletów mogą odebrać w sklepie przynajmniej jeden tytuł. Jeszcze w tym roku oferta zostanie rozszerzona o cotygodniowe rozdawnictwo, podobnie jak ma to miejsce na PC.

Epic Games Store oferuje dwie kolejne darmowe gry

Również w miniony czwartek w mobilnym sklepie Epic Games Store gracze mogą przypisać do swojego konta dwie gry, a są to prawdziwe klasyki, czyli Star Wars Knights of the Old Republic oraz Star Wars Knights of the Old Republic II. Kultowe produkcje RPG ze świata Gwiezdnych wojen odbierzecie w tym miejscu. Tam też znajdziecie kod QR do zainstalowania sklepu na urządzeniach mobilnych, a także instrukcję instalacji aplikacji.