Dwie darmowe gry w Epic Games Store. Duży tytuł do odebrania w prezencie

W ostatnich tygodniach Epic Games dostarcza swoim klientom nie jeden, ale dwa prezenty. Tym razem nie jest inaczej i gracze mogą odebrać aż dwie darmowe gry. Już o godzinie 17:00 do zdobycia będą dwa tytuły, w tym jedna głośna produkcja, która została wydana kilka lat temu. Mowa o World War Z: Aftermath, czyli kooperacyjnej grze o zombie na licencji popularnego filmu z Bradem Pittem, a także uroczą grę akcji Garden Story. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

World War Z: Aftermath to najlepsza kooperacyjna strzelanka z zombie inspirowana kinowym hitem studia Paramount Pictures i kolejny etap ewolucji przebojowego World War Z, którego doceniło ponad 15 milionów graczy. Odwróć bieg wydarzeń apokalipsy zombie na konsolach i komputerach osobistych z rozgrywką międzyplatformową. Zaproś do trzech znajomych lub graj w pojedynkę z sojusznikami SI i walcz na całym świecie przeciw hordom wygłodniałych zombie w trakcie pełnych napięcia nowych epizodów fabularnych. Odbij Watykan w iście epickiej konfrontacji w Rzymie i połącz siły z ocalałymi na śnieżnej Kamczatce.

Zjednocz rozbitą społeczność jako nowo mianowany Guardian of The Grove. Przemierzaj tętniącą życiem wyspę, aby walczyć z wszechobecnym rozkładem (Rot), inspirować mieszkańców i odbudować dom. Nie jesteś sam: w misji pomogą Ci owocowi przyjaciele!

Jeszcze więcej darmowych gier PC na Epic Games Store

Nie zapomnijcie również o darmowej grze z poprzedniego tygodnia. W Epic Games Store wciąż można odebrać w ramach prezentu grę F1 Manager 2024, a także dodatkowy bonus czyli Apex Legends: Darmowy zestaw do odblokowania Loby. Warto się jednak pospieszyć, gdyż oferta trwa tylko do dzisiaj, do godziny 17:00.