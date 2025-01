Jeszcze więcej darmowych gier od Epic Games Store. Gra-niespodzianka już gotowa do odebrania

Sklep rozpoczyna rozdawanie gier na kolejnych platformach. Zgodnie z zapowiedziami z zeszłego roku, w Epic Games Store odbierzemy prezenty już nie tylko na komputerach osobistych. Teraz również posiadacze urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, czy tablety, będą mogli co miesiąc odebrać jedną darmową grę od Epic Games. Na urządzeniu z systemem Android oraz iOS wystarczy pobrać aplikacje sklepu, aby cieszyć się z dostępnych gier free-to-play, takich jak Fortnite, Fall Guys, czy Rocket League Sideswipe. Od teraz w aplikacji znajdziecie także darmowe gry do odebrania, a na pierwszy ogień poszedł Dungeon of the Endless: Apogee.

Epic Games Store – darmowe gry od teraz również na urządzeniach mobilnych

Gra studia Amplitude Studios została wydana w marcu 2021 roku. W sklepie Google Play jest wyceniona na 34,99 zł. Instalując Epic Games Store na swoim urządzeniu mobilnym możecie odebrać Dungeon of the Endless: Apogee całkowicie za darmo przez najbliższy miesiąc. Dokładnie 20 lutego oferta wygaśnie, a użytkownicy będą mogli wtedy odebrać kolejny prezent, którym będzie Bloons TD 6.