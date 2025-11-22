Darmowe DLC Valley of Memory zrobiło swoje. Assassin's Creed Mirage z masą graczy

DLC Valley of Memory rozpaliło zainteresowanie serią.

Kilka dni temu Assassin’s Creed Mirage dostał darmowe DLC. Valley of Memory wprowadziło ponad sześć godzin rozgrywki i region AlUla. Raport finansowy Ubisoftu ujawnił znaczący wzrost aktywności graczy po premierze rozszerzenia, wpływając pozytywnie na całą franczyzę. Assassin’s Creed Mirage ma już 10 milionów graczy Ubisoft ogłosił imponujący sukces swojego tytułu, Assassin’s Creed Mirage, który przekroczył próg 10 milionów graczy. Ten kamień milowy został osiągnięty przede wszystkim dzięki wprowadzeniu nowego, darmowego dodatku DLC, nazwanego Valley of Memory. Informacje te zostały ujawnione w raporcie firmy za pierwszą połowę roku fiskalnego 2026. Warto podkreślić, że osiągnięcie 10 milionów graczy nie jest równoznaczne ze sprzedażą 10 milionów kopii gry.

Nowa zawartość, Valley of Memory, weszła do obiegu wraz z aktualizacją tytułu 1.1.0, która przyniosła również szereg istotnych poprawek i ulepszeń mechaniki rozgrywki. Raport zysków Ubisoftu jednoznacznie wskazuje, że to właśnie DLC Valley of Memory w największym stopniu przyczyniło się do osiągnięcia przez AC Mirage nowych szczytów popularności. Wczesne reakcje na nowy dodatek były „bardzo pozytywne”. Co więcej, premiera DLC spowodowała podwojenie aktywności graczy w porównaniu do czasu premiery głównej gry.

