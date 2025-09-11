Assassin’s Creed Shadows z pierwszym dodatkiem. Claws of Awaji ze szczegółami

Jak już wiemy od dłuższego czasu, Ubisoft szykuje pierwszy dodatek do Assassin’s Creed Shadows. Claws of Awaji zadebiutuje 16 września i zaoferuje ponad 10 godzin nowej zawartości. Naoe i Yasuke udadzą się na wyspę Awaji, by zmierzyć się z nieznaną frakcją oraz serią nowych bossów. Wraz z rozszerzeniem do gry trafią również nowe zestawy zbroi oraz zupełnie nowy typ broni – Bo Stave, dostępny także w wersji legendarnej.

Assassin’s Creed Shadows: Claws of Awaji – nowa przygoda tuż za rogiem

Wyspa Awaji znajduje się poza główną mapą podstawowej gry. Ubisoft przygotował tam różnorodne biomy, w tym plaże, bagna i dżungle. To właśnie w tych lokacjach bohaterowie będą mogli natrafić na wrogów, którzy potrafią wtopić się w tłum i zaatakować, udając zwykłych obywateli. Mechanika ta ma zwiększyć poczucie zagrożenia i urozmaicić starcia.