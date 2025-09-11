Zaloguj się lub Zarejestruj

Assassin’s Creed Shadows z pierwszym dodatkiem. Claws of Awaji ze szczegółami

Mikołaj Berlik
2025/09/11 08:40
0
0

Dodatek zaoferuje ponad 10 godzin nowej zawartości.

Jak już wiemy od dłuższego czasu, Ubisoft szykuje pierwszy dodatek do Assassin’s Creed Shadows. Claws of Awaji zadebiutuje 16 września i zaoferuje ponad 10 godzin nowej zawartości. Naoe i Yasuke udadzą się na wyspę Awaji, by zmierzyć się z nieznaną frakcją oraz serią nowych bossów. Wraz z rozszerzeniem do gry trafią również nowe zestawy zbroi oraz zupełnie nowy typ broni – Bo Stave, dostępny także w wersji legendarnej.

Assassin’s Creed Shadows
Assassin’s Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows: Claws of Awaji – nowa przygoda tuż za rogiem

Wyspa Awaji znajduje się poza główną mapą podstawowej gry. Ubisoft przygotował tam różnorodne biomy, w tym plaże, bagna i dżungle. To właśnie w tych lokacjach bohaterowie będą mogli natrafić na wrogów, którzy potrafią wtopić się w tłum i zaatakować, udając zwykłych obywateli. Mechanika ta ma zwiększyć poczucie zagrożenia i urozmaicić starcia.

GramTV przedstawia:

Dodatek przedstawi nową, potężną frakcję, która nie tylko zasłynie z podstępnych zasadzek, ale także wystawi graczy na pojedynek z unikalnymi bossami. Według zapowiedzi Claws of Awaji będzie kontynuacją historii znanej z podstawowej wersji Assassin’s Creed Shadows. Aby od razu rozpocząć przygodę na wyspie, konieczne będzie ukończenie głównego wątku fabularnego.

Assassin’s Creed Shadows dostępne jest na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S. Rozszerzenie Claws of Awaji zadebiutuje już 16 września.

Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2025/09/10/assassins-creed-shadows-claws-of-awaji-expansion/

Mikołaj Berlik
