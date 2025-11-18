Zaloguj się lub Zarejestruj

Assassin’s Creed Mirage z darmowym DLC. Już dzisiaj debiut Valley of Memory

Patrycja Pietrowska
2025/11/18 08:30
Assassin’s Creed Mirage dostaje dziś nowe DLC.

Fani Assassin’s Creed Mirage mogą już zacierać ręce. Oczekiwana aktualizacja wraz z DLC Valley of Memory zadebiutuje już dzisiaj o godzinie 16:00 czasu polskiego. Rozmiary pliku są znaczące i różnią się w zależności od platformy: właściciele PlayStation 5 pobiorą 22,6 GB, Xbox Series X/S wymaga 32,39 GB, a PC blisko 28,15 GB danych. Rozszerzenie dodaje ponad sześć godzin rozgrywki i wprowadza liczne poprawki oraz usprawnienia mechaniki.

Assassin’s Creed Mirage
Assassin’s Creed Mirage

Dziś premiera Valley of Memory w Assassin’s Creed Mirage

Nowa zawartość będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich graczy i koncentruje się na dalszych losach Basima. Darmowa, duża aktualizacja oferuje też nowy region AlUla – krainę starożytnych ruin i tętniących życiem oaz. Aby uzyskać dostęp do tej historii, gracze muszą najpierw ukończyć misję „Head of the Snake”. Nowe postacie mogą natomiast skorzystać z opcji natychmiastowego przejścia do fabuły DLC, pomijając część głównej opowieści, dostępnej z poziomu menu głównego.

Wśród najważniejszych modyfikacji w łatce 1.1.0 znajdują się liczne usprawnienia rozgrywki. Najbardziej rewolucyjną zmianą w kontekście eksploracji jest dodanie funkcji swobodnego skoku. Gracze mogą teraz ręcznie wykonać skok za pomocą dedykowanego przycisku. Ponadto, wprowadzono możliwość wykonywania wyrzutów bocznych i tylnych nawet wtedy, gdy Basim nie ma pewnego punktu lądowania lub chwytu.

Aktualizacja rozszerza również możliwości personalizacji rozgrywki, dodając dwa nowe poziomy trudności: Hardened Assassin, który plasuje się pomiędzy poziomem Assassin a Master Assassin oraz Ultra Hardened, będący nowym, najtrudniejszym wyzwaniem. Ponadto gracze otrzymają możliwość wielokrotnego powtarzania misji, a także nową zdolność dla Basima – Engineer 2.

GramTV przedstawia:

Istotne modyfikacje dotyczą również arsenału Basima. Wprowadzono ulepszenia narzędzi na Poziomie 3. Noże do rzucania mogą stać się wybuchowe, a bomba dymna zyskała korozyjne właściwości, pozwalające na rozpuszczanie ciał martwych przeciwników.

Na koniec przypominamy, że Assassin’s Creed Mirage zadebiutował 5 października 2023 roku. Poniżej znajduje się premierowy zwiastun DLC. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja gry Assassin's Creed: Mirage. Wyczekiwany powrót do korzeni.

Źródło:https://insider-gaming.com/assassins-creed-mirage-valley-of-memory-dlc-patch-notes-new-free-content-gameplay-improvements-and-more/

Tagi:

News
trailer
zwiastun
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
nowa zawartość
nowości
aktualizacja
rozszerzenie
DLC
Assassin's Creed: Mirage
Assassin's Creed
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

