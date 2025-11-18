Assassin’s Creed Mirage z darmowym DLC. Już dzisiaj debiut Valley of Memory

Fani Assassin’s Creed Mirage mogą już zacierać ręce. Oczekiwana aktualizacja wraz z DLC Valley of Memory zadebiutuje już dzisiaj o godzinie 16:00 czasu polskiego. Rozmiary pliku są znaczące i różnią się w zależności od platformy: właściciele PlayStation 5 pobiorą 22,6 GB, Xbox Series X/S wymaga 32,39 GB, a PC blisko 28,15 GB danych. Rozszerzenie dodaje ponad sześć godzin rozgrywki i wprowadza liczne poprawki oraz usprawnienia mechaniki.

Dziś premiera Valley of Memory w Assassin’s Creed Mirage

Nowa zawartość będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich graczy i koncentruje się na dalszych losach Basima. Darmowa, duża aktualizacja oferuje też nowy region AlUla – krainę starożytnych ruin i tętniących życiem oaz. Aby uzyskać dostęp do tej historii, gracze muszą najpierw ukończyć misję „Head of the Snake”. Nowe postacie mogą natomiast skorzystać z opcji natychmiastowego przejścia do fabuły DLC, pomijając część głównej opowieści, dostępnej z poziomu menu głównego.