Zaloguj się lub Zarejestruj

Assassin’s Creed Shadows na Nintendo Switch 2 – znamy cenę i datę premiery

Patrycja Pietrowska
2025/10/23 18:40
0
0

Ubisoft ujawnia plany na jesień.

Posiadacze Nintendo Switch 2 mogą szykować się na kolejną premierę. Ubisoft potwierdził bowiem datę debiutu Assassin’s Creed Shadows na urządzeniach Nintendo. Najnowsza odsłona serii, która przenosi graczy do feudalnej Japonii, ma trafić na nową platformę już 2 grudnia, a jej cena została ustalona na 59,99 dolarów.

Assassin’s Creed Shadows
Assassin’s Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows trafi na Nintendo Switch 2 już w grudniu

Wersja gry przygotowana z myślą o konsoli Switch 2 ma zawierać wszystkie dotychczasowe aktualizacje oraz pakiety darmowej zawartości. Specjalnie dla Nintendo Switch 2 wprowadzono obsługę dotykową. Gracze będą mogli korzystać z ekranu dotykowego we wszystkich menu gry, włączając w to mapę świata, sklep oraz kryjówkę.

Ponadto, twórcy potwierdzili, że tytuł będzie w pełni wspierał mechanizm cross-progression za pośrednictwem Ubisoft Connect, co pozwoli użytkownikom na kontynuowanie rozgrywki i postępów na różnych urządzeniach. Warto jednak zaznaczyć, że w momencie premiery na Switch 2, rozszerzenie fabularne Claws of Awaji nie będzie dostępne, lecz ma pojawić się w późniejszym okresie, w nowym roku.

GramTV przedstawia:

Oprócz ogłoszenia daty premiery na nową konsolę, Ubisoft przedstawił plan wydawniczy na jesień, obejmujący dwie istotne aktualizacje zawartości. Pierwsza z nich, oznaczona jako Update 10, ma zadebiutować 28 października. Skupia się ona na ulepszeniu mechaniki parkouru. Druga duża paczka zawartości, Update 11, jest zaplanowana na 25 listopada. Przyniesie ona trzecie darmowe rozszerzenie fabularne o tytule „A Puzzlement”.

Assassin’s Creed Shadows
Assassin’s Creed Shadows

Na zakończenie przypomnijmy, że Assassin’s Creed Shadows zadebiutowało 20 marca 2025 roku. Produkcja Ubisoftu trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Assassin's Creed Shadows - wychodząc z cienia….

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/10/assassins-creed-shadows-coming-to-switch-2-on-december-2-fall-roadmap-announced

Tagi:

News
data premiery
Ubisoft
Nintendo
aktualizacja
Japonia
Assassin's Creed
Nintendo Switch 2
Assassin's Creed Shadows
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112