Assassin’s Creed Shadows na Nintendo Switch 2 – znamy cenę i datę premiery

Posiadacze Nintendo Switch 2 mogą szykować się na kolejną premierę. Ubisoft potwierdził bowiem datę debiutu Assassin’s Creed Shadows na urządzeniach Nintendo. Najnowsza odsłona serii, która przenosi graczy do feudalnej Japonii, ma trafić na nową platformę już 2 grudnia, a jej cena została ustalona na 59,99 dolarów.
Assassin’s Creed Shadows trafi na Nintendo Switch 2 już w grudniu
Wersja gry przygotowana z myślą o konsoli Switch 2 ma zawierać wszystkie dotychczasowe aktualizacje oraz pakiety darmowej zawartości. Specjalnie dla Nintendo Switch 2 wprowadzono obsługę dotykową. Gracze będą mogli korzystać z ekranu dotykowego we wszystkich menu gry, włączając w to mapę świata, sklep oraz kryjówkę.
Ponadto, twórcy potwierdzili, że tytuł będzie w pełni wspierał mechanizm cross-progression za pośrednictwem Ubisoft Connect, co pozwoli użytkownikom na kontynuowanie rozgrywki i postępów na różnych urządzeniach. Warto jednak zaznaczyć, że w momencie premiery na Switch 2, rozszerzenie fabularne Claws of Awaji nie będzie dostępne, lecz ma pojawić się w późniejszym okresie, w nowym roku.
Oprócz ogłoszenia daty premiery na nową konsolę, Ubisoft przedstawił plan wydawniczy na jesień, obejmujący dwie istotne aktualizacje zawartości. Pierwsza z nich, oznaczona jako Update 10, ma zadebiutować 28 października. Skupia się ona na ulepszeniu mechaniki parkouru. Druga duża paczka zawartości, Update 11, jest zaplanowana na 25 listopada. Przyniesie ona trzecie darmowe rozszerzenie fabularne o tytule „A Puzzlement”.
