Assassin’s Creed Shadows na Nintendo Switch 2 – znamy cenę i datę premiery

Posiadacze Nintendo Switch 2 mogą szykować się na kolejną premierę. Ubisoft potwierdził bowiem datę debiutu Assassin’s Creed Shadows na urządzeniach Nintendo. Najnowsza odsłona serii, która przenosi graczy do feudalnej Japonii, ma trafić na nową platformę już 2 grudnia, a jej cena została ustalona na 59,99 dolarów.

Assassin’s Creed Shadows trafi na Nintendo Switch 2 już w grudniu

Wersja gry przygotowana z myślą o konsoli Switch 2 ma zawierać wszystkie dotychczasowe aktualizacje oraz pakiety darmowej zawartości. Specjalnie dla Nintendo Switch 2 wprowadzono obsługę dotykową. Gracze będą mogli korzystać z ekranu dotykowego we wszystkich menu gry, włączając w to mapę świata, sklep oraz kryjówkę.