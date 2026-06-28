Ten 40-godzinny RPG z eksploracją i walką ze smokami to coś idealnego dla fanów Skyrim

To jedna z najczęściej polecanych alternatyw.

Choć od premiery The Elder Scrolls V: Skyrim minęło już niemal 15 lat, produkcja Bethesdy wciąż pozostaje punktem odniesienia dla otwartych RPG. Nic dziwnego, że gracze nieustannie szukają tytułów, które potrafiłyby wywołać podobne emocje. Oto jeden z nich. Dragon's Dogma 2 to idealna gra dla fanów The Elder Scrolls V: Skyrim Według serwisu Polygon jedną z najlepszych propozycji dla fanów Skyrima pozostaje Dragon's Dogma 2. Łatwo zauważyć, że choć gry różnią się pod wieloma względami, obie stawiają na swobodną eksplorację ogromnego świata fantasy, walkę ze smokami i poczucie nieustannej przygody, w której równie ważna jak główny wątek okazuje się droga prowadząca do celu.

Przybliżmy same założenia gry. Akcja Dragon's Dogma 2 rozgrywa się w rozległym świecie fantasy zamieszkiwanym przez ludzi, elfów, bestie i mityczne stwory. W produkcji Capcomu wcielamy się ponadto w Powstałego (Arisen) – bohatera wybranego do stawienia czoła potężnemu smokowi. Fabuła szybko wykracza jednak poza klasyczną opowieść o ratowaniu świata. Ważnym elementem gry jest konflikt polityczny pomiędzy dwoma królestwami – zielonym Vermundem oraz pustynnym Battahlem – które różnią się nie tylko krajobrazem, ale także mieszkańcami i kulturą.

GramTV przedstawia:

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów Dragon's Dogma 2 pozostaje system Pionków (Pawns). Gracz tworzy własnych towarzyszy i wydaje im polecenia podczas walki. Dzięki rozbudowanemu systemowi klas każdą potyczkę można rozegrać na wiele sposobów. Podobnie jak w Skyrimie, ogromną rolę odgrywa eksploracja. Szybka podróż została mocno ograniczona, przez co przemierzanie świata staje się integralną częścią rozgrywki. Po drodze czekają losowe wydarzenia, zadania poboczne i starcia z potężnymi przeciwnikami, które często okazują się ciekawsze od głównej fabuły. To dobry moment, by zainteresować się grą także z innego powodu. Już 9 października zadebiutuje wyczekiwany dodatek Dark Arisen, który wprowadzi zupełnie nowy, ośnieżony region Norgan, kolejne lochy, fabułę oraz nową bohaterkę o imieniu Eir. Ale ci, którzy już nie mogą się doczekać DLC, otrzymali też inny powód do zainteresowania się grą, czyli aktualizację. Wszystko wskazuje więc na to, że jedna z najlepiej ocenianych gier RPG ostatnich lat wkrótce stanie się jeszcze większa. Warto więc mieć ją na celowniku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









