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Capcom wycofuje większość DLC do Dragon’s Dogma 2. To efekt nadchodzącego Dark Arisen

Maciej Petryszyn
2026/06/15 19:30
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Podczas niedawnego Nintendo Direct 2026 wreszcie potwierdzono istnienie dodatku do Dragon’s Dogma 2. Teraz pojawiają się kolejne szczegóły.

W tym wypadku mowa o obecnej od dawna na rynku Edycji Deluxe Dragon’s Dogma 2. O co chodzi?

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen
Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

Capcom wycofuje większość DLC do Dragon’s Dogma 2

Okazuje się, że już niedługo Dragon’s Dogma 2 Deluxe Edition zniknie ze sprzedaży. Już po 25 czerwca nie będzie możliwy zakup ani edycji Deluxe, ani też większości dostępnych dotychczas DLC. Powód? Ma to oczywiście związek z nadchodzącym rozszerzeniem Dark Arisen, które oficjalnie zapowiedziano podczas wspomnianego Nintendo Direct 2026. Dodatek ten doda do bazowej gry m.in. Eternal Ferrystone, za pomocą którego będzie można bez limitu korzystać z szybkiej podróży. To jednak tylko jedna z wielu nowości, nic więc dziwnego, że Capcom wycofuje z rynku większość przedmiotów, które dotychczas można było nabyć za twardą gotówkę.

GramTV przedstawia:

Tak więc już 25 czerwca ze sprzedaży znikną takie rzeczy jak:

  • Dragon’s Dogma 2 Deluxe Edition
  • Gratka dla poszukiwaczy przygód – pakiet Nowa podróż
  • Sygnały dymne “Harpie Wnyki” – przedmiot do wabienia harpii
  • Serdeczny wisior – szczery podarunek
  • Ambiwalentne Kadzidło Szczeliny – zmiana upodobań pionka
  • Prowizoryczny klucz do Gaol – ucieczka z Gaol
  • Sztuka metamorfozy – edytor postaci
  • Kryształ portu – znacznik lokalizacji
  • Kamień przebudzenia – przywracanie do życia umarłych
  • 500 kryształów szczeliny – punkty do wydania w szczelinie
  • 1500 kryształów szczeliny – punkty do wydania w szczelinie
  • 2500 kryształów szczeliny – punkty do wydania w szczelinie

Ale spokojnie – jeżeli wcześniej nabyliście którąś z powyższych rzeczy, ta pozostanie dla was dostępna. Ponadto warto zaznaczyć, że wspomniane zmiany nie dotkną takich DLC, jak Zestaw odkrywcy – sprzęt obozowy oraz Kolekcja muzyki i dźwięków Dragon’s Dogma – niestandardowe dźwięki. Jeżeli zaś chodzi o Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, to dodatek ten trafi na rynek 9 października 2026 roku. Wtedy też tytuł otrzyma wersję na Nintendo Switch 2, która dołączy do wcześniejszych edycji na komputery osobiste, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/dragons-dogma-2-deluxe-edition-and-additional-content-set-to-be-delisted-this-month/

Tagi:

News
DLC
Capcom
Dragon's Dogma
edycja deluxe
Dragon's Dogma 2
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 20:00

Warto zaznaczyć że te DLC to były śmiecie. Kamieni dostawałeś mnóstwo w grze. Te które "kupiłeś" były jednorazowego użytku co prawie nic nie dawało. Tak samo kamieni teleportów miałeś sporo. I się kumulowały w NG+ więc generalnie wychodziłeś poza limit więc i tak nie mogłeś umieścić wszystkich które masz. 

Ewidentnie studio nie chciało DLC a wydawca tak więc studio dodało bezużyteczne DLC. 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112