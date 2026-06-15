Capcom wycofuje większość DLC do Dragon’s Dogma 2. To efekt nadchodzącego Dark Arisen

W tym wypadku mowa o obecnej od dawna na rynku Edycji Deluxe Dragon’s Dogma 2. O co chodzi?

Capcom wycofuje większość DLC do Dragon’s Dogma 2

Okazuje się, że już niedługo Dragon’s Dogma 2 Deluxe Edition zniknie ze sprzedaży. Już po 25 czerwca nie będzie możliwy zakup ani edycji Deluxe, ani też większości dostępnych dotychczas DLC. Powód? Ma to oczywiście związek z nadchodzącym rozszerzeniem Dark Arisen, które oficjalnie zapowiedziano podczas wspomnianego Nintendo Direct 2026. Dodatek ten doda do bazowej gry m.in. Eternal Ferrystone, za pomocą którego będzie można bez limitu korzystać z szybkiej podróży. To jednak tylko jedna z wielu nowości, nic więc dziwnego, że Capcom wycofuje z rynku większość przedmiotów, które dotychczas można było nabyć za twardą gotówkę.