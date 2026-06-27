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Formula Legends otrzymała trzy nowe tory. Dodatek Historic Track Pack jest już dostępny

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/27 08:30
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Formula Legends rozrasta się za sprawą kolejnego DLC, które tym razem wprowadza do gry historyczne tory wyścigowe.

Niezależna gra wyścigowa Formula Legends doczekała się nowego dodatku DLC. Pakiet Historic Track Pack zadebiutował 25 czerwca i wprowadza do gry trzy nowe tory inspirowane legendarnymi obiektami motorsportowymi. Jeśli jeszcze nie mieliście styczności z tą ciekawą produkcją, sprawdźcie naszą recenzję gry (warto jednak zaznaczyć, że od czasu publikacji tekstu weszło kilka zmian na plus, łącznie ze sterowaniem).

Formula Legends
Formula Legends

Formula Legends prezentuje DLC z historycznymi torami

Wszystkie obiekty zawarte w dodatku są fikcyjne, jednak ich projekt wyraźnie nawiązuje do znanych torów wyścigowych z różnych epok motorsportu. Każdy z nowych obiektów oferuje kilka wariantów tras, obejmujących zarówno klasyczne, jak i współczesne konfiguracje. Wśród nowości znalazły się:

  • San Marino Motorsports Park – tor wyraźnie inspirowany obiektem Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, znanym szerzej jako Imola
  • Dutch Dunes Circuit – trasa przypominająca Circuit Zandvoort, wraz z charakterystycznymi wydmami otaczającymi tor
  • Hatchwood Circuit – fikcyjny odpowiednik Brands Hatch, odtwarzający między innymi słynny zakręt Paddock Hill Bend i jego znaczną różnicę wysokości

Dodatek jest już dostępny od 25 czerwca na komputerach PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 1 i 2. Cena pakietu wynosi 4,99 dolara. Wraz z premierą dodatku twórcy udostępnili również nowy układ toru Modern Hatchwood, który otrzymają bezpłatnie wszyscy posiadacze gry. Deweloperzy ze studia 3DClouds potwierdzili także start pierwszej fazy zamkniętych testów trybu wieloosobowego. Beta rozpocznie się 30 czerwca, a osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się za pośrednictwem oficjalnego serwera Discord gry. Pierwsze 100 kluczy zostanie rozdanych wybranym graczom.

GramTV przedstawia:

Studio pracuje także nad darmową aktualizacją dla niedawno wydanego rozszerzenia poświęconego serii wyścigowej Formula E. Twórcy nie ujawnili jeszcze szczegółów dotyczących nowej zawartości, zapowiadając jedynie, że będzie to aktualizacja, którą “entuzjaści Formula E z pewnością docenią”. Formula Legends nadal rozwija się o kolejne trasy i funkcje, a nadchodzące testy multiplayera sugerują, że sieciowa rywalizacja może stać się jednym z najważniejszych elementów gry w najbliższych miesiącach.

Źródło:https://traxion.gg/formula-legends-adds-three-circuits-in-historic-track-pack/

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F1
Formuła 1
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samochodówki
wyścigi samochodowe
Formula Legends
bolid
wyścigi arcade
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112