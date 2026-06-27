Formula Legends otrzymała trzy nowe tory. Dodatek Historic Track Pack jest już dostępny

Niezależna gra wyścigowa Formula Legends doczekała się nowego dodatku DLC. Pakiet Historic Track Pack zadebiutował 25 czerwca i wprowadza do gry trzy nowe tory inspirowane legendarnymi obiektami motorsportowymi. Jeśli jeszcze nie mieliście styczności z tą ciekawą produkcją, sprawdźcie naszą recenzję gry (warto jednak zaznaczyć, że od czasu publikacji tekstu weszło kilka zmian na plus, łącznie ze sterowaniem).
Formula Legends prezentuje DLC z historycznymi torami
Wszystkie obiekty zawarte w dodatku są fikcyjne, jednak ich projekt wyraźnie nawiązuje do znanych torów wyścigowych z różnych epok motorsportu. Każdy z nowych obiektów oferuje kilka wariantów tras, obejmujących zarówno klasyczne, jak i współczesne konfiguracje. Wśród nowości znalazły się:
- San Marino Motorsports Park – tor wyraźnie inspirowany obiektem Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, znanym szerzej jako Imola
- Dutch Dunes Circuit – trasa przypominająca Circuit Zandvoort, wraz z charakterystycznymi wydmami otaczającymi tor
- Hatchwood Circuit – fikcyjny odpowiednik Brands Hatch, odtwarzający między innymi słynny zakręt Paddock Hill Bend i jego znaczną różnicę wysokości
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