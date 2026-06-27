Formula Legends otrzymała trzy nowe tory. Dodatek Historic Track Pack jest już dostępny

Formula Legends rozrasta się za sprawą kolejnego DLC, które tym razem wprowadza do gry historyczne tory wyścigowe.

Niezależna gra wyścigowa Formula Legends doczekała się nowego dodatku DLC. Pakiet Historic Track Pack zadebiutował 25 czerwca i wprowadza do gry trzy nowe tory inspirowane legendarnymi obiektami motorsportowymi. Jeśli jeszcze nie mieliście styczności z tą ciekawą produkcją, sprawdźcie naszą recenzję gry (warto jednak zaznaczyć, że od czasu publikacji tekstu weszło kilka zmian na plus, łącznie ze sterowaniem).

Formula Legends prezentuje DLC z historycznymi torami

Wszystkie obiekty zawarte w dodatku są fikcyjne, jednak ich projekt wyraźnie nawiązuje do znanych torów wyścigowych z różnych epok motorsportu. Każdy z nowych obiektów oferuje kilka wariantów tras, obejmujących zarówno klasyczne, jak i współczesne konfiguracje. Wśród nowości znalazły się: