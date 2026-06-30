American Truck Simulator prezentuje pierwszy gameplay z Fordem F-150. Road Trip nabiera kształtów

Pickup Ford F-150 będzie jednym z pojazdów dostępnych w nadchodzącym trybie Road Trip, który znacząco rozszerzy możliwości gry, pozwalając graczom prowadzić nie tylko ciężarówki, ale także samochody osobowe, SUV-y i pickupy. Tryb Road Trip został zapowiedziany po raz pierwszy w kwietniu ubiegłego roku. Od tego czasu deweloperzy regularnie pracują nad jego rozwojem, a najnowszy materiał wideo pokazuje, jak w praktyce prezentuje się jeden z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich pickupów.

Ford F-150 w ATS na pierwszym gameplay’u

Pokazany w materiale Ford F-150 korzysta z ulepszonego systemu materiałów, który został wprowadzony do gry wraz z aktualizacją 1.60. Dzięki temu model pojazdu wyróżnia się bardziej realistycznym wyglądem zarówno z zewnątrz, jak i we wnętrzu. Na nagraniu zaprezentowano wersję Lariat, oferującą bogatsze wyposażenie. W rzeczywistym pojeździe obejmuje ono między innymi podgrzewane i wentylowane skórzane fotele oraz rozbudowany system multimedialny. W samej grze uwagę zwraca bardzo wysoki poziom odwzorowania modelu, zarówno kabiny, jak i nadwozia. Twórcy zadbali również o wiele interaktywnych elementów. Ford F-150 posiada działające kierunkowskazy, elektrycznie sterowane szyby, nawigację satelitarną oraz system kamer 360 stopni, który ułatwia manewrowanie w ciasnych miejscach.