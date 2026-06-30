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American Truck Simulator prezentuje pierwszy gameplay z Fordem F-150. Road Trip nabiera kształtów

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/30 08:30
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Studio SCS Software opublikowało pierwszy materiał z rozgrywki prezentujący Forda F-150 w grze American Truck Simulator.

Pickup Ford F-150 będzie jednym z pojazdów dostępnych w nadchodzącym trybie Road Trip, który znacząco rozszerzy możliwości gry, pozwalając graczom prowadzić nie tylko ciężarówki, ale także samochody osobowe, SUV-y i pickupy. Tryb Road Trip został zapowiedziany po raz pierwszy w kwietniu ubiegłego roku. Od tego czasu deweloperzy regularnie pracują nad jego rozwojem, a najnowszy materiał wideo pokazuje, jak w praktyce prezentuje się jeden z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich pickupów.

American Truck Simulator – Ford F-150
American Truck Simulator – Ford F-150

Ford F-150 w ATS na pierwszym gameplay’u

Pokazany w materiale Ford F-150 korzysta z ulepszonego systemu materiałów, który został wprowadzony do gry wraz z aktualizacją 1.60. Dzięki temu model pojazdu wyróżnia się bardziej realistycznym wyglądem zarówno z zewnątrz, jak i we wnętrzu. Na nagraniu zaprezentowano wersję Lariat, oferującą bogatsze wyposażenie. W rzeczywistym pojeździe obejmuje ono między innymi podgrzewane i wentylowane skórzane fotele oraz rozbudowany system multimedialny. W samej grze uwagę zwraca bardzo wysoki poziom odwzorowania modelu, zarówno kabiny, jak i nadwozia. Twórcy zadbali również o wiele interaktywnych elementów. Ford F-150 posiada działające kierunkowskazy, elektrycznie sterowane szyby, nawigację satelitarną oraz system kamer 360 stopni, który ułatwia manewrowanie w ciasnych miejscach.

Pickup będzie częścią dodatku Ford Car Pack DLC. Oprócz niego pakiet zaoferuje również klasycznego Forda Mustanga z 1967 roku, Forda Bronco z 2023 roku oraz dwie wersje Forda Crown Victoria z roczników 1998 i 2012. SCS Software zapowiedziało także osobny pakiet samochodów marek RAM i Dodge, jednak na razie nie ujawniono jego pełnej zawartości.

GramTV przedstawia:

Choć model pojazdu spotkał się z pozytywnym odbiorem, autor materiału zwrócił uwagę na jeden element wymagający dopracowania. Jest nim dźwięk silnika. Według jego opinii odgłos jednostki napędowej, prawdopodobnie benzynowego silnika 5.0 V8, bardziej przypomina pracę wysokoprężnego Forda Transita niż charakterystyczne brzmienie amerykańskiego pickupa. Warto jednak zaznaczyć, że od 2021 roku Ford nie oferował modelu F-150 z silnikiem Diesla, dlatego w grze symulowana jest najpewniej benzynowa jednostka V8 lub mniej popularny wariant V6.

SCS Software podkreśla, że zaprezentowany materiał pochodzi z wczesnej, rozwojowej wersji gry American Truck Simulator. Oznacza to, że zarówno oprawa wizualna, jak i efekty dźwiękowe mogą jeszcze ulec zmianie przed premierą. Deweloperzy nie ujawnili również daty wydania ani trybu Road Trip, ani dodatku Ford Car Pack DLC. Zobaczcie jak Ford F-150 prezentuje się w akcji:

Źródło:https://traxion.gg/american-truck-simulator-first-gameplay-footage-of-ford-f-150-pickup-unveiled/

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rozgrywka
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SCS Software
American Truck Simulator
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wyścigi samochodowe
Ford
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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