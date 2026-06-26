Throne and Liberty otrzymało aktualizację, która zmienia niemal wszystko. MMORPG zaczyna nowy rozdział

Darmowy dodatek The Frozen Divide nie ogranicza się do nowej zawartości. Aktualizacja przebudowuje kluczowe systemy gry i znacząco rozszerza świat MMORPG.

Twórcy Throne and Liberty udostępnili dziś darmowy dodatek The Frozen Divide. Choć formalnie jest to kolejne rozszerzenie zawartości, skala zmian sprawia, że wielu graczy określa je mianem największej aktualizacji od premiery gry. Obejmuje ona zarówno nowy region i fabułę, jak i gruntowną przebudowę mechanik odpowiadających za rozwój postaci oraz zdobywanie ekwipunku. Throne and Liberty przechodzi wielką zmianę Najbardziej widoczną nowością jest Nix – rozległa, skute lodem kraina, która według twórców niemal podwaja rozmiar dostępnego świata. Oprócz nowych zadań i przeciwników wprowadza również mechanikę inspirowaną grami z gatunku extraction shooter. Najcenniejsze przedmioty zdobywane w tej strefie wymagają oczyszczenia, a ich utrata jest możliwa, jeśli gracz zginie lub opuści region przed zakończeniem tego procesu.

Aktualizacja przynosi także nowy typ broni – Rękawice, co przekłada się na kolejne kombinacje stylów walki. Maksymalny poziom doświadczenia wzrósł z 55 do 60, zwiększono również limit statystyk, dodając nowe premie odblokowywane po osiągnięciu wyższych progów rozwoju. Równie istotne są zmiany w systemie wyposażenia. Twórcy odchodzą od klasycznego ulepszania przedmiotów za pomocą kolejnych poziomów (+10, +12 itd.), zastępując je systemem Item Level. To właśnie średni poziom ekwipunku ma teraz decydować o jakości łupów zdobywanych podczas rozgrywki, co znacząco upraszcza wcześniejsze mechaniki rozwoju.

GramTV przedstawia:

Na graczy czekają również nowe aktywności PvE, w tym dwie instancje, przebudowani Archbossowie oraz zapowiadany wcześniej kolosalny boss o imponujących rozmiarach. Co ciekawe, mimo tak rozbudowanej aktualizacji rozmiar gry zmniejszył się ze 140 do około 80 GB. To efekt optymalizacji związanej z obsługą shaderów. Dla Throne and Liberty może to być jedna z najważniejszych aktualizacji od debiutu. Zamiast jedynie rozszerzyć zawartość, twórcy zdecydowali się przebudować wiele systemów, które od premiery były przedmiotem krytyki części społeczności. W praktyce oznacza to próbę otwarcia nowego rozdziału dla MMORPG od NCSoft i Amazon Games.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









