Dragon's Dogma 2 zmienia się nie do poznania. Capcom jeszcze przed DLC spełnia największe prośby graczy

...Capcom zamierza najwyraźniej nieco posprzątać. Stąd też zapowiedź dwóch aktualizacji.
Dwie duże aktualizacje do Dragons's Dogma 2 przed premierą DLC
Pierwsza z nich pojawiła się już dziś, tj. 10 czerwca. Wprowadza ona m.in. Eternal Ferrystone, czyli rzecz, o którą proszono praktycznie od premiery gry. Przypomnijmy, że szybka podróż w Dragons's Dogma 2 była możliwa tylko poprzez rzeczone Ferrystone'y, ale te zużywały się. Trzeba było więc je grindować albo… kupić za twardą walutę. Teraz zaś po ukończeniu zadania Seat of the Sovran problem ten zniknie. Z skoro już o szybkiej podróży mowa – mapa wzbogacona zostanie o kilka nowych Portcrystali. Z kolei przewożące nas wozy będą działać od rana do wieczora i będzie je widać na minimapie. Inne nowości to mniejsze ceny w karczmach czy u barbera, nowa specjalizacja naszego Pionka, czyli Guardian, oraz mniejsze zużycie staminy poza walką.