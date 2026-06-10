Dragon's Dogma 2 zmienia się nie do poznania. Capcom jeszcze przed DLC spełnia największe prośby graczy

Podczas Nintendo Direct oficjalnie zapowiedziano wyczekiwany dodatek do Dragon’s Dogma 2. Nim jednak nadejdzie...

...Capcom zamierza najwyraźniej nieco posprzątać. Stąd też zapowiedź dwóch aktualizacji. Dwie duże aktualizacje do Dragons's Dogma 2 przed premierą DLC Pierwsza z nich pojawiła się już dziś, tj. 10 czerwca. Wprowadza ona m.in. Eternal Ferrystone, czyli rzecz, o którą proszono praktycznie od premiery gry. Przypomnijmy, że szybka podróż w Dragons's Dogma 2 była możliwa tylko poprzez rzeczone Ferrystone'y, ale te zużywały się. Trzeba było więc je grindować albo… kupić za twardą walutę. Teraz zaś po ukończeniu zadania Seat of the Sovran problem ten zniknie. Z skoro już o szybkiej podróży mowa – mapa wzbogacona zostanie o kilka nowych Portcrystali. Z kolei przewożące nas wozy będą działać od rana do wieczora i będzie je widać na minimapie. Inne nowości to mniejsze ceny w karczmach czy u barbera, nowa specjalizacja naszego Pionka, czyli Guardian, oraz mniejsze zużycie staminy poza walką.

Z kolei w sierpniu zwiększony zostanie limit możliwych do przypisania umiejętności. Zamiast 4, będzie to 6 skilli. Więcej będzie też slotów na zapisy stanu gry. Pochylono się dodatkowo nad smoczą plagą – z jednej strony jest na nią lekarstwo, a z drugiej zarażony nią Pionek będzie dostawał nie tylko kary, ale i buffy. Jeżeli chodzi o Pionki to te generalnie mają stać się znacznie mądrzeje. Przebalansowane zostaną również wszystkie klasy oraz obecne w świecie DD2 potwory. W grze pojawić ma się także dużo nowych opcji graficznych, pozwalających na większe dostosowanie wydajności i wyglądu produkcji do naszego sprzętu.

GramTV przedstawia:

Dodatek do Dragon’s Dogma 2 o nazwie Dark Arisen trafi na rynek 9 października 2026 roku. Wtedy też tytuł otrzyma wersję na Nintendo Switch 2, która dołączy do wcześniejszych edycji na komputery osobiste, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

