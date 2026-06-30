Twórcy Final Fantasy XIV: "rajdy Arcadion z Dawntrail będą wzorem dla starć w dodatku Evercold"

Seria rajdów Arcadion została bardzo dobrze przyjęta przez społeczność gry. Wielu graczy uważa ją za najlepszy przykład projektowania zawartości PvE w historii MMORPG od Square Enix. Jak się okazuje, podobnego zdania są również sami deweloperzy. Tsuyoshi Yokozawa powiedział:

Nasze doświadczenia zdobyte podczas prac nad Arcadionem stały się solidnym wyznacznikiem dla rozwoju przyszłej zawartości związanej z walką. Ta seria po raz kolejny utwierdziła mnie w przekonaniu, że zaskoczenie i świeżość są absolutnym fundamentem tego, co sprawia, że taka zawartość jest naprawdę angażująca.

Deweloper wyjaśnił również, że zespół odpowiedzialny za projektowanie walk będzie kierował się trzema głównymi założeniami podczas tworzenia starć w Evercold. Pierwszym z nich jest przygotowywanie unikalnych pojedynków z mechanikami wyraźnie różniącymi się od wcześniejszych rozwiązań. Twórcy chcą przy tym odważniej eksperymentować z nowymi pomysłami i nie zamierzają ograniczać się obawą przed podejmowaniem ryzyka. Drugim filarem mają być bossowie, z którymi gracze będą mogli nawiązać większą więź. Oznacza to położenie większego nacisku nie tylko na same mechaniki walk, ale również na charakter i rolę przeciwników w fabule. Trzecim elementem będzie zapewnienie graczom większej swobody podczas rozwiązywania mechanik. Yokozawa zaznaczył, że w grze nadal pojawią się sytuacje, w których pojedynczy błąd całej drużyny może zakończyć się całkowitym wyeliminowaniem grupy. Jednocześnie zespół zamierza bardziej świadomie sygnalizować momenty, w których takie zagrożenie występuje, pozostawiając graczom więcej możliwości na uratowanie walki i wyjście z kryzysowej sytuacji.

Wypowiedzi zastępcy reżysera sugerują, że Evercold nie będzie rewolucją w filozofii projektowania starć, lecz rozwinięciem pomysłów zastosowanych w Arcadionie. Square Enix zamierza zachować wysoki poziom widowiskowości i kreatywności rajdów z Dawntrail, jednocześnie oferując graczom jeszcze więcej zaskakujących mechanik oraz większą elastyczność podczas ich pokonywania. Jak to mówią: skoro coś działa to po co to zmieniać? Zgadzacie się?