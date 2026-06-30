Twórcy Final Fantasy XIV: "rajdy Arcadion z Dawntrail będą wzorem dla starć w dodatku Evercold"

Wygląda na to, że twórcy Final Fantasy XIV chcą stworzyć naprawdę wyjątkowe rajdy w nadchodzącym dodatku do gry – Evercold.
Twórcy Final Fantasy XIV potwierdzili, że rajdy Arcadion, wprowadzone w dodatku Dawntrail, staną się punktem odniesienia przy projektowaniu najważniejszych walk w nadchodzącym rozszerzeniu Evercold. Informację przekazał zastępca reżysera gry, Tsuyoshi Yokozawa, w wywiadzie dla serwisu GamesRadar.
Rajdy Arcadion wzorem dla starć w dodatku Evercold
Seria rajdów Arcadion została bardzo dobrze przyjęta przez społeczność gry. Wielu graczy uważa ją za najlepszy przykład projektowania zawartości PvE w historii MMORPG od Square Enix. Jak się okazuje, podobnego zdania są również sami deweloperzy. Tsuyoshi Yokozawa powiedział:
Nasze doświadczenia zdobyte podczas prac nad Arcadionem stały się solidnym wyznacznikiem dla rozwoju przyszłej zawartości związanej z walką. Ta seria po raz kolejny utwierdziła mnie w przekonaniu, że zaskoczenie i świeżość są absolutnym fundamentem tego, co sprawia, że taka zawartość jest naprawdę angażująca.
GramTV przedstawia:
Deweloper wyjaśnił również, że zespół odpowiedzialny za projektowanie walk będzie kierował się trzema głównymi założeniami podczas tworzenia starć w Evercold. Pierwszym z nich jest przygotowywanie unikalnych pojedynków z mechanikami wyraźnie różniącymi się od wcześniejszych rozwiązań. Twórcy chcą przy tym odważniej eksperymentować z nowymi pomysłami i nie zamierzają ograniczać się obawą przed podejmowaniem ryzyka. Drugim filarem mają być bossowie, z którymi gracze będą mogli nawiązać większą więź. Oznacza to położenie większego nacisku nie tylko na same mechaniki walk, ale również na charakter i rolę przeciwników w fabule. Trzecim elementem będzie zapewnienie graczom większej swobody podczas rozwiązywania mechanik. Yokozawa zaznaczył, że w grze nadal pojawią się sytuacje, w których pojedynczy błąd całej drużyny może zakończyć się całkowitym wyeliminowaniem grupy. Jednocześnie zespół zamierza bardziej świadomie sygnalizować momenty, w których takie zagrożenie występuje, pozostawiając graczom więcej możliwości na uratowanie walki i wyjście z kryzysowej sytuacji.
Wypowiedzi zastępcy reżysera sugerują, że Evercold nie będzie rewolucją w filozofii projektowania starć, lecz rozwinięciem pomysłów zastosowanych w Arcadionie. Square Enix zamierza zachować wysoki poziom widowiskowości i kreatywności rajdów z Dawntrail, jednocześnie oferując graczom jeszcze więcej zaskakujących mechanik oraz większą elastyczność podczas ich pokonywania. Jak to mówią: skoro coś działa to po co to zmieniać? Zgadzacie się?