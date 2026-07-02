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Onimusha: Way of the Sword z nową datą premiery. Capcom ma dobre wieści dla fanów

Mikołaj Ciesielski
2026/07/02 16:10
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Nowa odsłona serii Onimusha nie zadebiutuje w planowanym terminie.

Już jakiś czas temu informowaliśmy, że Onimusha: Way of the Sword może otrzymać nową datę premiery. Po ostatnim Capcom Spotlight Showcase, gdzie pokazano nowy gameplay z nadchodzącej odsłony serii Onimusha, wydawało się jednak, że wydawca nie zdecyduje się zmieniać terminu debiutu gry. Dzisiaj natomiast oficjalnie potwierdzono, że w Onimusha: Way of the Sword zagramy nieco szybciej.

Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword

Capcom przyspiesza premierę Onimusha: Way of the Sword

Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja Capcomu miała zadebiutować na rynku 25 września 2026 roku. Capcom zdecydował się jednak przyspieszyć premierę, dzięki czemu Onimusha: Way of the Sword trafi w ręce graczy już 4 września 2026 roku, a więc trzy tygodnie wcześniej. W ten sposób wspomniany tytuł uniknie bezpośredniego starcia z Control Resonant i Silent Hill: Townfall.

Ze względu na tę zmianę, bonus za zamówienie w przedsprzedaży wersji cyfrowej gry zostanie zmieniony na bonus dla wczesnych użytkowników i będzie dostępny do 26 września 2026 roku do godziny 01:59 czasu polskiego. Obecnie dostępna wersja demonstracyjna otrzyma aktualizację w przyszłości. Należy pamiętać, że aktualizacja ta nie będzie zawierała żadnej nowej zawartości. Gracze, którzy zachowają zapisane dane z wersji demonstracyjnej, otrzymają bonus do wykorzystania w pełnej wersji gry – czytamy w komunikacie twórców.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Onimusha: Way of the Sword powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z informacjami dostępnymi na Steam wspomniana produkcja będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/2638890/view/692013149063220768

Tagi:

News
data premiery
Capcom
gra akcji
fantasy
TPP
zmiana
Onimusha: Way of the Sword
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
1
Veruson
Gramowicz
Ostatni czwartek

3 września jest też premiera The Blood of Dawnwalker. Ciężki wybór, chyba będę grał w obie produkcje.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112