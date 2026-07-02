Onimusha: Way of the Sword z nową datą premiery. Capcom ma dobre wieści dla fanów

Już jakiś czas temu informowaliśmy, że Onimusha: Way of the Sword może otrzymać nową datę premiery. Po ostatnim Capcom Spotlight Showcase, gdzie pokazano nowy gameplay z nadchodzącej odsłony serii Onimusha, wydawało się jednak, że wydawca nie zdecyduje się zmieniać terminu debiutu gry. Dzisiaj natomiast oficjalnie potwierdzono, że w Onimusha: Way of the Sword zagramy nieco szybciej.

Capcom przyspiesza premierę Onimusha: Way of the Sword

Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja Capcomu miała zadebiutować na rynku 25 września 2026 roku. Capcom zdecydował się jednak przyspieszyć premierę, dzięki czemu Onimusha: Way of the Sword trafi w ręce graczy już 4 września 2026 roku, a więc trzy tygodnie wcześniej. W ten sposób wspomniany tytuł uniknie bezpośredniego starcia z Control Resonant i Silent Hill: Townfall.