Onimusha: Way of the Sword z nową datą premiery. Capcom ma dobre wieści dla fanów

Capcom przyspiesza premierę Onimusha: Way of the Sword
Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja Capcomu miała zadebiutować na rynku 25 września 2026 roku. Capcom zdecydował się jednak przyspieszyć premierę, dzięki czemu Onimusha: Way of the Sword trafi w ręce graczy już 4 września 2026 roku, a więc trzy tygodnie wcześniej. W ten sposób wspomniany tytuł uniknie bezpośredniego starcia z Control Resonant i Silent Hill: Townfall.
Ze względu na tę zmianę, bonus za zamówienie w przedsprzedaży wersji cyfrowej gry zostanie zmieniony na bonus dla wczesnych użytkowników i będzie dostępny do 26 września 2026 roku do godziny 01:59 czasu polskiego. Obecnie dostępna wersja demonstracyjna otrzyma aktualizację w przyszłości. Należy pamiętać, że aktualizacja ta nie będzie zawierała żadnej nowej zawartości. Gracze, którzy zachowają zapisane dane z wersji demonstracyjnej, otrzymają bonus do wykorzystania w pełnej wersji gry – czytamy w komunikacie twórców.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że Onimusha: Way of the Sword powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z informacjami dostępnymi na Steam wspomniana produkcja będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).