Dragon’s Dogma 2 dostanie 12 lochów i nowy wątek fabularny. Capcom ujawnia szczegóły dodatku

Ale też pojawiła się ku temu idealna okazja. Wszak lepszej niż Capcom Spotlight być nie mogło.
Upadły Smok, tajemnicza Eir i inne nowości z Dark Arisen
Tak więc dowiedzieliśmy się, iż rozszerzenie Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen oparto na trzech filarach. Pierwszym jest nowy wątek fabularny, który poprowadzi nas do mroźnego Norgan. Tam natrafimy na znanego już z okładki dodatku Upadłego Smoka, który, w przeciwieństwie do dotychczas spotykanych jaszczurów, w miejscu serca ma… ziejącą pustkę. A mimo to żyje. Jego tropem podąża tajemnicza Eir, którą spotkamy na naszej drodze.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!