Dragon’s Dogma 2 dostanie 12 lochów i nowy wątek fabularny. Capcom ujawnia szczegóły dodatku

Podczas niedawnego Nintendo Direct 2026 Capcom oficjalnie ogłosił wyczekiwany dodatek do Dragon’s Dogma 2. Teraz pojawiło się na jego temat więcej szczegółów.

Ale też pojawiła się ku temu idealna okazja. Wszak lepszej niż Capcom Spotlight być nie mogło.

Upadły Smok, tajemnicza Eir i inne nowości z Dark Arisen

Tak więc dowiedzieliśmy się, iż rozszerzenie Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen oparto na trzech filarach. Pierwszym jest nowy wątek fabularny, który poprowadzi nas do mroźnego Norgan. Tam natrafimy na znanego już z okładki dodatku Upadłego Smoka, który, w przeciwieństwie do dotychczas spotykanych jaszczurów, w miejscu serca ma… ziejącą pustkę. A mimo to żyje. Jego tropem podąża tajemnicza Eir, którą spotkamy na naszej drodze.