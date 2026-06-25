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Dragon’s Dogma 2 dostanie 12 lochów i nowy wątek fabularny. Capcom ujawnia szczegóły dodatku

Maciej Petryszyn
2026/06/25 23:46
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Podczas niedawnego Nintendo Direct 2026 Capcom oficjalnie ogłosił wyczekiwany dodatek do Dragon’s Dogma 2. Teraz pojawiło się na jego temat więcej szczegółów.

Ale też pojawiła się ku temu idealna okazja. Wszak lepszej niż Capcom Spotlight być nie mogło.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen
Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

Upadły Smok, tajemnicza Eir i inne nowości z Dark Arisen

Tak więc dowiedzieliśmy się, iż rozszerzenie Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen oparto na trzech filarach. Pierwszym jest nowy wątek fabularny, który poprowadzi nas do mroźnego Norgan. Tam natrafimy na znanego już z okładki dodatku Upadłego Smoka, który, w przeciwieństwie do dotychczas spotykanych jaszczurów, w miejscu serca ma… ziejącą pustkę. A mimo to żyje. Jego tropem podąża tajemnicza Eir, którą spotkamy na naszej drodze.

GramTV przedstawia:

Filar drugi to nowe wyzwania w głównym obszarze gry, czyli 12 lochów oraz specjalny cykl rozgrywki oparty na zbieraniu reliktów, z których potem wykujemy specjalne bronie. Na koniec trzeba wspomnieć o edytorze postaci rozszerzonym o nowe fryzury i tatuaże. A premiera? Niezmiennie 9 października 2026 roku na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Wcześniej jednak otrzymamy jeszcze dużą aktualizację.

Tagi:

News
DLC
Capcom
dodatek
rozszerzenie
Dragon's Dogma 2
Capcom Spotlight
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112