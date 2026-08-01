The Elder Scrolls Online z nową roadmapą po zwolnieniach w Xbox. Część zawartości opóźniona

Poznaliśmy pełny plan wprowadzania nowości.

Po fali zwolnień w strukturach Xbox, które mocno dotknęły studio ZeniMax Online Studios, twórcy The Elder Scrolls Online przedstawili zaktualizowany plan rozwoju gry. Nowy dyrektor produkcji, Nick Giacomini, zapewnił społeczność, że MMO będzie nadal rozwijane, jednak część wcześniej zapowiedzianych aktualizacji trafi do graczy później, niż pierwotnie planowano. The Elder Scrolls Online – zmiany w harmonogramie rozwoju W opublikowanym liście do społeczności Giacomini przyznał, że realizacja dotychczasowej roadmapy opartej na sezonowym modelu wydawania zawartości stała się trudniejsza po redukcji zatrudnienia. Studio potrzebuje więcej czasu na odbudowę procesów produkcyjnych, dlatego kilka większych elementów zostało przesuniętych na 2027 rok.

Wśród opóźnionych aktualizacji znalazły się: nowy Trial Crimson Veldt,

Update 52,

kompleksowe odświeżenie klas i systemu walki. Według Giacominiego, decyzja ma pozwolić zespołowi dopracować nowe funkcje zamiast wydawać je w pośpiechu. Zamiast spieszyć się, aby dotrzymać wcześniej ogłoszonych terminów, dajemy naszym zespołom czas potrzebny do wykonania pracy we właściwy sposób. Wiemy, że opóźnienia mogą rozczarować graczy, ale wierzymy, że to najlepsza decyzja dla długoterminowej przyszłości gry.

GramTV przedstawia:

Mimo zmian w harmonogramie, studio zamierza zrealizować większość planów na drugą połowę 2026 roku. Update 51 zadebiutuje 28 września i wprowadzi m.in. nowe wyzwanie The Nowhere Vault, system Rumors, liczne usprawnienia interfejsu, większe możliwości personalizacji HUD-u, dodatkowe stacje Transmutacji w Cyrodiil oraz finalnie możliwość przypinania osiągnięć. Do tego czasu gracze mogą liczyć na kolejne wydarzenia sezonowe. Już teraz dostępne są nowe zadania fabularne związane z Sheogorathem oraz aktywność Golden Pursuit. Kalendarz najbliższych wydarzeń prezentuje się następująco: 5–12 sierpnia – Whitestrake's Mayhem,

20 sierpnia – 17 września – kampania Golden Pursuit: Straight to the Crate, oferująca 20 darmowych Crown Crates,

30 września – 14 października – wydarzenie High Seas of Tamriel. Twórcy The Elder Scrolls Online potwierdzili również, że Season 2, startujący 21 października, odbędzie się zgodnie z planem. W jego ramach gracze otrzymają dwa nowe lochy – Moon Hunter Keep oraz March of Sacrifices – a także kolejną kampanię Golden Pursuit poświęconą Skyrim. Dodatkowo, od 12 października grupowe wersje wspomnianych lochów będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich, a od 9 listopada darmowe staną się dodatek Greymoor oraz DLC Markarth.