XBOX, w przeciwieństwie do Sony, nie porzuci płyt? Plotki rzucają nowe światło

Ogłoszona kilka tygodniu temu decyzja Sony o zarzuceniu wydań pudełkowych dla wielu oznacza koniec gier na płytach. Czy słusznie?

Trudno nie oprzeć się takiemu wrażeniu. I to mimo faktu, że drugi wielki konsolowy gracz de facto nie zabrał jeszcze w tym temacie głosu.

Co XBOX zrobi z grami na płytach?

XBOX dotychczas raczej stronił od jasnego stanowisko w kontekście ewentualnego dalszego korzystania z płyt lub też rezygnacji z niego. Niemniej pewne światło na temat padło podczas niedawnego odcinka podscastu DF Direct przygotowywanego przez Digital Foundry. Tam jeden ze współprowadzących, John Linneman, przyznał, iż według jego źródeł Microsoft miał wcześniej planować, by w jakimś zakresie kontynuować wsparcie dla gier wydawanych na płytach. I to nawet na kolejnej generacji konsol, a więc po wydaniu następcy XBOX Series X/S.