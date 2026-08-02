XBOX, w przeciwieństwie do Sony, nie porzuci płyt? Plotki rzucają nowe światło

Ogłoszona kilka tygodniu temu decyzja Sony o zarzuceniu wydań pudełkowych dla wielu oznacza koniec gier na płytach. Czy słusznie?
Trudno nie oprzeć się takiemu wrażeniu. I to mimo faktu, że drugi wielki konsolowy gracz de facto nie zabrał jeszcze w tym temacie głosu.
Co XBOX zrobi z grami na płytach?
XBOX dotychczas raczej stronił od jasnego stanowisko w kontekście ewentualnego dalszego korzystania z płyt lub też rezygnacji z niego. Niemniej pewne światło na temat padło podczas niedawnego odcinka podscastu DF Direct przygotowywanego przez Digital Foundry. Tam jeden ze współprowadzących, John Linneman, przyznał, iż według jego źródeł Microsoft miał wcześniej planować, by w jakimś zakresie kontynuować wsparcie dla gier wydawanych na płytach. I to nawet na kolejnej generacji konsol, a więc po wydaniu następcy XBOX Series X/S.
Linneman zwrócił przy tym uwagę, że MS niekoniecznie chodziło przy tym o ratowanie sprzedaży pudełek, a o zachowanie kompatybilności:
Jedną z rzeczy, które słyszałem od kilku źródeł – i są to po prostu, wiecie, potencjalne plotki – jest to, że przynajmniej przed obecnym resetem Xboxa wydawało się, że Microsoft bardzo mocno zamierzał kontynuować wsparcie dla płyt.
Nie dlatego, że cenili sprzedaż płyt w handlu detalicznym, ale dlatego, że chcieli upewnić się, iż wszystkie twoje gry z Xboxa nadal będą grywalne na nowych konsolach.
Mogliby zaoferować na przykład zewnętrzny napęd lub po prostu jakiś inny sposób. I myślę, że to wszystko może się też łączyć z tymi rozwiązaniami typu “disc-to-digital”.
GramTV przedstawia:
Warto jednak zwrócić uwagę, iż mowa tutaj o starych doniesieniach. Konkretnie – o takich, które dotyczą sytuacji jeszcze przed mającymi miejsce na początku roku personalnymi roszadami na menadżerskich szczytach XBOX-a. Dziś jednak w firmie nie ma już Phila Spencera, który przeszedł na emeryturę, a karty rozdaje nowa CEO, Asha Sharma. W tej sytuacji nie wiadomo, czy wspomniane powyżej plany są nadal w całości lub choćby częściowo aktualne. Szczególnie że pojawiły się plotki, jakoby Project Helix, nowa konsola Zielonych, miał być pozbawiony napędu.
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