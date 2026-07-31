Gears of War: E-Day z „oldschoolowym” multiplayeryem bez Battle Passa. Jest oczywiście jeden haczyk

Twórcy Gears of War: E-Day ujawnili pierwsze szczegóły dotyczące trybu wieloosobowego i zapowiadają powrót do klasycznych rozwiązań. Studio The Coalition podkreśla, że gracze nie zobaczą systemów charakterystycznych dla współczesnych gier-usług, takich jak Battle Pass czy obowiązkowe przepustki sezonowe.

Według twórców rozgrywka ma przypominać pierwsze odsłony serii z 2006–2007 roku, oferując klasyczne tryby arenowe, symetryczne wyposażenie dla obu drużyn i ograniczoną, ale znaczącą personalizację. The Coalition otwarcie skrytykowało współczesne modele monetyzacji:

Pamiętacie czasy, gdy kupowaliście grę i odblokowywaliście kosmetyki po prostu grając? My też. Dlatego w E-Day niemal wszystko zdobywa się poprzez rozgrywkę – bez Battle Passa, bez Tour of Duty, bez sztuczek i bez bzdur.

Na premierę gra zaoferuje 60 grywalnych postaci po obu stronach konfliktu, większość skórek i kosmetyków do zdobycia poprzez wykonywanie wyzwań i zdobywanie darmowej waluty Coins. Po premierze zaplanowano pięć sezonów wsparcia, które będą dodawać bezpłatnie nowe mapy, nowe tryby, a także kolejne elementy kosmetyczne. Studio twierdzi również, że zrezygnowało z licznych crossoverów znanych z innych gier.