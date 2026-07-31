Gears of War: E-Day z „oldschoolowym” multiplayeryem bez Battle Passa. Jest oczywiście jeden haczyk

Twórcy Gears of War: E-Day ujawnili pierwsze szczegóły dotyczące trybu wieloosobowego i zapowiadają powrót do klasycznych rozwiązań. Studio The Coalition podkreśla, że gracze nie zobaczą systemów charakterystycznych dla współczesnych gier-usług, takich jak Battle Pass czy obowiązkowe przepustki sezonowe.
Gears of War: E-Day – powrót do korzeni
Multiplayer zostanie podzielony na dwa główne tryby:
Horde Siege (PvE) – kooperacyjna walka z falami przeciwników,
Versus (PvP) – klasyczna rywalizacja między graczami.
Według twórców rozgrywka ma przypominać pierwsze odsłony serii z 2006–2007 roku, oferując klasyczne tryby arenowe, symetryczne wyposażenie dla obu drużyn i ograniczoną, ale znaczącą personalizację. The Coalition otwarcie skrytykowało współczesne modele monetyzacji:
Pamiętacie czasy, gdy kupowaliście grę i odblokowywaliście kosmetyki po prostu grając? My też. Dlatego w E-Day niemal wszystko zdobywa się poprzez rozgrywkę – bez Battle Passa, bez Tour of Duty, bez sztuczek i bez bzdur.
Na premierę gra zaoferuje 60 grywalnych postaci po obu stronach konfliktu, większość skórek i kosmetyków do zdobycia poprzez wykonywanie wyzwań i zdobywanie darmowej waluty Coins. Po premierze zaplanowano pięć sezonów wsparcia, które będą dodawać bezpłatnie nowe mapy, nowe tryby, a także kolejne elementy kosmetyczne. Studio twierdzi również, że zrezygnowało z licznych crossoverów znanych z innych gier.
GramTV przedstawia:
Większość skórek ma pozostać wierna klimatowi świata Gears of War, a ewentualne współprace z innymi markami mają być rzadkie i dobrze dopasowane do uniwersum. Choć Battle Passa nie będzie, gra nadal wykorzysta model premium. Obok darmowych Coins pojawi się płatna waluta Iron, która pozwoli kupować kosmetyki bez konieczności ich odblokowywania podczas gry.
Coins będzie można zdobywać za rozgrywanie meczów, awansowanie poziomów i zdobywanie medali. Jednocześnie wprowadzony zostanie tygodniowy limit Coins możliwych do zdobycia wyłącznie poprzez grind. The Coalition zapewnia jednak, że będzie monitorować opinie społeczności i w razie potrzeby dostosuje tempo zdobywania waluty.
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